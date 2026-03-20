BofA detecta la mayor rotación accionaria semanal hacia el sector industrial desde 2008
Según el banco, en el sector financiero las ventas se expanden por décima semana consecutivas.
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Un cambio en la composición de los flujos marcó la última semana en los mercados accionarios globales. Según un informe de Bank of America (BofA), los inversionistas redujeron su exposición a renta variable estadounidense, arrastrados por salidas desde fondos cotizados en bolsa (ETF), en un contexto de mayor volatilidad ligada al conflicto en Medio Oriente.
El reporte de la entidad, estableció que los inversionistas fueron vendedores netos de acciones, con salidas por US$ 1.000 millones en ETF, siendo los mayores movimientos desde finales de septiembre de 2025.
Este comportamiento estuvo liderado por hedge funds -que acumulan cuatro semanas consecutivas de ventas- y, en menor medida, por clientes privados, mientras que los institucionales se mantuvieron como compradores netos por tercera semana seguida.
Las compras
A nivel sectorial, el ajuste vino acompañado de una fuerte rotación en los portafolios. Esto porque, las acciones industriales registraron flujos récord de entrada, los mayores desde 2008 y consolidándose como el principal destino del capital.
Esta entrada además correspondió “al séptimo mayor jamás registrado como porcentaje de la capitalización bursátil del S&P 500”, según BofA.
A lo anterior, se sumaron compras en acciones de tecnología y servicios de comunicación, acumulando cuatro semanas consecutivas de flujos positivos.
BofA aseguró que “los clientes venden acciones del sector energético, pero se han convertido en grandes compradores de ETF de energía en medio del conflicto con Irán”.
En contraste, el sector financiero continúa bajo presión ya que las ventas de papeles del sector se extendieron por décima semana consecutiva, posicionándolo como el segmento con mayores salidas recientes.
En paralelo, el informe advirtió una moderación en el soporte corporativo al mercado. “Las recompras de acciones por parte de clientes corporativos se aceleraron semana tras semana, pero las recompras como porcentaje de la capitalización bursátil se han mantenido por debajo de las tendencias estacionales típicas durante las últimas 9 semanas”.
Finalmente, BofA explicó que el promedio móvil de cuatro semanas de flujos se mantiene positivo en torno a US$ 1.300 millones, lo que da cuenta que, pese a la corrección reciente, el apetito por riesgo no se ha deteriorado completamente, sino que se ha desplazado hacia sectores más defensivos o vinculados al ciclo industrial.
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