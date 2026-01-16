Ingresan proyecto inmobiliario de US$ 32 millones detrás del Hotel Enjoy de Coquimbo

Señales de reactivación del mercado inmobiliario se ven en la zona norte, sostuvo la Inmobiliaria Norte Verde tras anunciar el ingreso de un nuevo proyecto en Coquimbo.

La iniciativa -nombrada “Playa Peñuelas”- involucra una inversión de US$ 32 millones y contempla un edifico que se emplazará en un terreno de 2.000 m2 en Avenida Peñuelas Norte, a una cuadra de la costanera e inmediatamente detrás del hotel y casino Enjoy de Coquimbo.

De acuerdo a lo informado, Norte Verde proyecta iniciar la construcción de Playa Peñuelas en marzo de 2026, con un plazo estimado de ejecución total de 22 meses.

En concreto, el proyecto contempla la construcción de un edificio de 16 pisos, el cual comprenderá -bajo un esquema mixto- 159 departamentos, 8 locales comerciales y 123 estacionamientos.

Cabe mencionar que se trata del segundo proyecto inmobiliario de Norte Verde en Coquimbo y el séptimo de los que ha desarrollado la empresa en la región desde sus inicios en 1992.