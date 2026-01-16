Ingresan proyecto inmobiliario de US$ 32 millones detrás del Hotel Enjoy de Coquimbo
Noticias destacadas
Señales de reactivación del mercado inmobiliario se ven en la zona norte, sostuvo la Inmobiliaria Norte Verde tras anunciar el ingreso de un nuevo proyecto en Coquimbo.
La iniciativa -nombrada “Playa Peñuelas”- involucra una inversión de US$ 32 millones y contempla un edifico que se emplazará en un terreno de 2.000 m2 en Avenida Peñuelas Norte, a una cuadra de la costanera e inmediatamente detrás del hotel y casino Enjoy de Coquimbo.
De acuerdo a lo informado, Norte Verde proyecta iniciar la construcción de Playa Peñuelas en marzo de 2026, con un plazo estimado de ejecución total de 22 meses.
En concreto, el proyecto contempla la construcción de un edificio de 16 pisos, el cual comprenderá -bajo un esquema mixto- 159 departamentos, 8 locales comerciales y 123 estacionamientos.
Cabe mencionar que se trata del segundo proyecto inmobiliario de Norte Verde en Coquimbo y el séptimo de los que ha desarrollado la empresa en la región desde sus inicios en 1992.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete