Gran Hotel Pucón sale nuevamente a la venta tras salida de Enjoy de su propiedad
El proceso de enajenación del histórico activo, construido en 1934, fue mandatado a la firma de servicios inmobiliarios CBRE.
Noticias destacadas
El histórico Gran Hotel Pucón saldrá nuevamente a la venta. En 2008, el inmueble fue adquirido por la operadora de casinos Enjoy, pero tras el segundo proceso de reorganización de esta compañía, quedó en manos de Inmobiliaria La Península, una sociedad que hoy es controlada por sus acreedores.
Este vehículo le entregó un mandato para vender el hotel -construido en 1934, pero recientemente renovado- a la firma de servicios inmobiliarios CBRE.
El activo cuenta con 12.500 m2 construidos, 153 habitaciones, spa, centro recreativo, restaurante, bar, salones de eventos, locales comerciales, piscinas interiores y exteriores y gimnasio.
Vale decir que la venta corresponde únicamente al bien raíz Gran Hotel Pucón. Es decir, no incluye el casino ni otros edificios de departamentos que Enjoy tuvo en esa zona. Desde CBRE sostuvieron que el hotel ofrece al futuro inversionista la opción de continuar la operación actual o reemplazarla por una nueva marca, dependiente de sus pretensiones. "De la manera que mejor estime conveniente", dijo el director de Capital Markets de la firma en Chile, Fernando Errázuriz.
CBRE clarificó que ya ha estado contactando potenciales inversionistas y recopilando acuerdos de confidencialidad con los interesados, pero que el proceso de venta comenzó formalmente este martes 9 de diciembre.
