Nuevos dueños de casino de Rinconada piden ser parte del juicio por colusión
La compañía de seguros de crédito y garantía AVLA, junto con WEG Capital y BTG Pactual, se quedaron con la operación de Enjoy Rinconada (más conocido como Enjoy Santiago) tras el proceso de reestructuración de la firma, sin embargo, no han podido tomar formalmente el control de la licencia, por las limitaciones que impuso el TDLC a ese activo en particular en la causa por colusión de la FNE contra Enjoy, Dreams, Marina del Sol y algunos ejecutivos.
AVLA pidió hacerse parte de la causa y argumentó que, a pesar de que la operación de reestructuración societaria de Enjoy fue aprobada tanto por la Superintendencia de Casinos de Juegos como por la FNE “sin ningún reparo”, hasta la fecha no se ha podido concretar el traspaso de los activos. La razón de ello, dijeron, “radica exclusivamente” en una medida precautoria que prohíbe celebrar actos o contratos que lleven a Enjoy a perder el control de las sociedades titulares de los Casinos Rinconada, Los Ángeles y San Antonio”.
El escrito presentado por los abogados José Joaquín Ugarte y Pablo Correa, argumenta que el interés de estas sociedades “es autónomo e independiente del que mueve a las requeridas, incluyendo a Enjoy, puesto que las Sociedades no pretenden adherir a sus defensas de fondo, ni afirmar, ni negar la existencia del eventual acuerdo colusorio”.
