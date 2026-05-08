Comité de Ministros destraba más de US$ 200 millones en inversiones con luz verde a proyecto más antiguo en tramitación ambiental

La instancia decidió otorgar la calificación ambiental favorable al proyecto de una planta sales de potasio del Grupo Errázuriz y ratificar la RCA de las obras para control aluvional y de crecidas líquidas en Quebrada de Ramón.

Casi pasadas las 20.30 horas, este jueves el Comité de Ministros -que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- concluyó su cuarta sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, destrabando dos proyectos que suman más de US$ 200 millones de inversión.

En concreto, se revisaron las reclamaciones de las dos iniciativas que quedaron pendientes en la sesión del Comité de Ministros del 27 de abril: "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine", de Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine (parte del Grupo Errázuriz); y Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón, Región Metropolitana" del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Primero, la instancia acogió con condiciones la reclamación del titular del proyecto "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine", otorgándole la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.

Esta obra fue ingresada a tramitación ambiental en el año 2009 y originalmente involucraba US$ 43 millones pero contempla una inversión actualizada de US$ 143 millones. Se trata del proyecto más antiguo en tramitación ambiental.

Luego, se confirmó la RCA para el proyecto de control aluvional del MOP. La iniciativa contempla siete retenedores (860.650 m³) y seis mallas dinámicas en la Quebrada de Ramón para atenuar caudales peak, esto con una inversión de US$76,5 millones.

La reclamación revisada fue presentada por un grupo de personas por la resolución del 25 de agosto de 2025 de la Coeva de la Región Metropolitana que calificó favorablemente el EIA del proyecto. Según sostenían, la obra fue calificada favorablemente sin contar con los antecedentes técnicos, jurídicos ni ambientales mínimos que exige la Ley 19.300 (sobre Bases Generales del Medio Ambiente).

Con esto, indicaron desde el Gobierno, en menos de dos meses de la actual administración, ya se han dado curso a más de US$ 3 mil milllones.