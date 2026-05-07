Diego masola, CEO y country head de Scotiabank Chile: “La invariabilidad tributaria sería espectacular, pero no es una condición única y suficiente”

El máximo ejecutivo del banco canadiense en suelo chileno será uno de los anfitriones de la nueva edición de Chile Day que parte este viernes en Nueva York y continúa la próxima semana en Toronto.

Con una nutrida agenda que reunirá a más de 500 asistentes -entre autoridades públicas y actores del mercado local e internacional-este viernes en Nueva York, Estados Unidos, comenzará una nueva edición de Chile Day.

Uno de los temas que se tomará la agenda de la primera jornada será el proyecto de reconstrucción y reactivación económica del gobierno, mediante una exposición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La segunda estación de Chile Day 2026 continuará este lunes y martes en Toronto, Canadá, lugar donde se ubica la casa matriz de Scotiabank.

Uno de los anfitriones será el CEO global de Scotiabank, Scott Thomson, quien tiene un estrecho vínculo con Chile ya que antes de arribar al banco canadiense, viajaba constantemente al país desde tu cargo como director internacional de Finning, el distribuidor de Caterpillar.

El martes 12 de mayo será el turno del CEO y country head de Scotiabank Chile, Diego Masola, quien encabezará la inauguración del segundo día del evento en Toronto.

“Este encuentro público-privado único, porque el gobierno chileno efectúa un non-deal roadshow fuera del país, tratando de mostrar cuáles son los puntos fuertes y débiles a los inversionistas extranjeros y chilenos”, destacó Masola en entrevista con DF.

“Estoy convencido que su aprobación (proyecto del gobierno) demorará por lo menos un par de meses y espero que se enriquezca con el diálogo en el Congreso”.

- La reforma del gobierno será uno de los principales temas que se abordarán tanto en Nueva York como Toronto ¿Cuál es su visión respecto de la iniciativa?

- Este es un proyecto de ley tipo “ómnibus” que espero que sea bien abordado en el Congreso y que se apruebe con las mayorías necesarias, respetando la forma de pensar de todos los chilenos.

Estoy convencido de que su aprobación demorará por lo menos unos meses y espero que la ley se enriquezca con el diálogo que habrá en el Congreso por el bien de todos los chilenos.

El gobierno está buscando reactivar la inversión privada, y la mayoría de las medidas tienden a eso (...) la más grande desde el punto de vista del presupuesto es la rebaja de impuestos corporativos.

- Se muestra optimista, al igual que todos los actores del mercado…

- Soy optimista respecto del futuro de Chile y confío en su democracia –que ha ido evolucionando en los 40 últimos años- donde siempre se han respetado las mayorías.

No estoy preocupado por los detalles de la ley miscelánea, sino porque tenga consenso, que se escuchen las opiniones y, en definitiva, se apruebe o no en la medida que se encuentren mayorías en el Congreso.

En Scotiabank tenemos un pronóstico interno de que el país va a crecer al 2%, lo que es poco. Y para tratar de mejorar eso hay que acelerar la permisología, bajar los impuestos, y creo que todos los puntos están tocados en la reforma, pero hay que ver cómo se termina de modelar en el Congreso y cuánto tiempo demora en aprobarse.

- ¿Qué es lo que más destaca de la propuesta del Ejecutivo?

- El gobierno está buscando reactivar la inversión privada y la mayoría de las medidas tienden a eso.

La reactivación genera empleo, porque hoy tenemos una tasa de desempleo de 8,9% y esta ley puede ayudar a disminuir este porcentaje y aumentar la empleabilidad, por ejemplo, en el sector construcción, que es un actor multiplicador hacia otras industrias como la banca a través de la inversión de proyectos y créditos hipotecarios.

Inversión extranjera

- Esta reforma también busca destrabar la inversión extranjera ¿Qué opina desde el punto de vista de Scotiabank?

Actualmente, Canadá es el principal inversionista extranjero en Chile, con más de US$ 40 mil millones invertidos, el doble de lo que había hace 10 años.

Lo más importante que ve Canadá en Chile es la previsibilidad y una visión de estabilidad a largo plazo para poder presupuestar y que se cumpla lo comprometido porque en Latinoamérica hay mucha volatilidad salvo en Chile y Uruguay.

- ¿Cree que la invariabilidad tributaria será suficiente para impulsar el crecimiento económico?

- Es una buena medida. Va en el camino correcto, pero Chile tiene muchísimas otras cosas que también son importantes. El pipeline de proyectos aprobados que existen nunca fue tan grande como el de ahora, y eso es con o sin invariabilidad tributaria.

Obviamente, si la invariabilidad viene, va a ser mejor y más rápida la ejecución de esos proyectos. Chile tiene los recursos humanos, muy buenas universidades y la capacidad de gestionar esas inversiones para poder ejecutarlas, especialmente en los sectores de minería, agrícola, servicios, salmones y vinos.

Entonces, esta lista de proyectos de inversiones tiene mucho que ver con la permisología. Definitivamente, la invariabilidad tributaria sería espectacular, ayudaría muchísimo, pero no es una condición única y suficiente.

- El proyecto también establece la exención del impuesto a la ganancia de capital para las acciones con presencia bursátil. ¿Qué le parece la medida?

- Es una medida buenísima para el pequeño inversionista, porque si se aprueba se producirá un efecto “cascada” y llevará al mercado de capitales a empresas más chicas. Es democratizar la inversión en el mercado, porque una persona con US$ 10 podría pensar en invertir.

A su vez, desde el lado del que se financia a través del mercado, también llevará a que empresas más pequeñas entren al sistema porque es una fuente de capital eficiente.

Este impuesto si bien no recauda una gran cantidad de dinero, sí da una señal muy fuerte en el financiamiento de empresas más chicas y a los pequeños inversionistas.

- ¿Hay alguna medida que no fue incluida por el gobierno y que para la banca hubiera sido importante?

- Un tema importante es el tratamiento de la Tasa Máxima Convencional (TMC) y no está en el proyecto, aunque eso no quiere decir que no ocurra después.

Es importante su revisión porque, en la medida en que no se legisle o flexibilice, lo que hace la TMC es empujar a la gente fuera del sistema y la desplaza hacia el mercado informal en donde las tasas de los préstamos son más altas al igual que los riesgos físicos para las personas.

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