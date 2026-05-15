Olivo Capital, Jaime Arrieta (Buk) y Alfonso Eyzaguirre (JP Morgan) entran a la ronda semilla de US$ 1 millón de Finapsys

¿Qué hace la plataforma? Cuando una clínica atiende a un paciente, tiene que cobrar la cuenta a varias instituciones (isapre, Fonasa, seguro complementario y paciente), un proceso que suele tomar seis meses. Finapsys lo automatiza, recorta estos tiempos y optimiza el proceso en hasta 30 horas hombre por institución, afirman.

La fintech chilena de automatización financiera para el sistema de salud cerró una ronda semilla por US$ 1 millón, en una operación que se concreta después de que la compañía -dicen sus fundadores- dejara pasar dos ofertas de adquisición que recibió a comienzos de este año.

La ronda sumó al family office Olivo Capital, a Jaime Arrieta (cofundador de Buk), a Alfonso Eyzaguirre (CEO de JP Morgan para Latinoamérica y Canadá) y a un grupo de ejecutivos de primera línea del sector salud. Es la segunda inyección externa relevante de la firma: antes ya habían entrado Sebastián Kreis (Xepelin), Antonia Rojas (Attom Capital) y Santiago Lira (Buk), con unos US$ 400 mil iniciales.

Detrás de Finapsys está Luis Fernando Allende, ingeniero civil UC, ex McKinsey, ex country manager de Cornershop en Chile y ex Southern Cross, quien aterrizó la idea durante su MBA en Stanford. Su socio y CTO es Felipe Rodríguez, uno de los primeros empleados de Mach y fundador de Divisso, que se sumó a la firma en junio de 2024.

¿Qué hace la plataforma? Cuando una clínica atiende a un paciente, tiene que cobrar la cuenta a varias instituciones (isapre, Fonasa, seguro complementario y paciente), un proceso que suele tomar seis meses. Finapsys lo automatiza, recorta estos tiempos y optimiza el proceso en hasta 30 horas hombre por institución, afirman.

En el último año la compañía triplicó sus ingresos recurrentes y hoy trabaja con más de 40 instituciones del rubro, incluyendo a las clínicas más grandes de Chile, isapres y seguros complementarios. Procesa más de US$ 90 millones al mes y ha gestionado cuentas por sobre US$ 1.400 millones.

Los recursos irán a robustecer la plataforma para que clínicas gestionen sus cuentas médicas de punta a punta en un solo sistema, y a profundizar soluciones para isapres, seguros, doctores y pacientes. La compañía proyecta levantar una nueva ronda, esta vez mayor, en el segundo semestre, con foco en expandir el modelo por Latinoamérica.

“La IA nos está permitiendo pasar de ser un software satélite a transformarnos en el core con el que los principales actores de la salud gestionan sus cuentas médicas”, señalan desde Finapsys.