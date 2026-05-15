Anthropic acuerda términos de una ronda de US$ 30 mil millones con una valorización de US$ 900 mil millones

El laboratorio de IA desarrollador de Claude ha recurrido a Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital y Altimeter Capital para liderar la nueva ronda.

Anthropic acordó los términos de una recaudación de US$ 30 mil millones que la valorará en US$ 900 mil millones y que se espera cierre tan pronto como este mes, capitalizando su crecimiento sin precedentes este año para superar la valorización de su rival OpenAI.

Los inversionistas Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital y Altimeter Capital acordaron codirigir la ronda, la que casi triplicaría la valorización del laboratorio de IA, sin considerar el nuevo capital, según dos personas con conocimiento del asunto.

Cada uno de los líderes de la ronda probablemente invertirá US$ 2.000 millones o más, dijeron las fuentes. Anthropic está en conversaciones con otros inversionistas para aportar el resto del financiamiento, y los términos aún podrían cambiar antes de que el acuerdo sea anunciado.

La nueva ronda se estructuró rápidamente. Anthropic fue contactada por inversionistas el mes pasado y el director financiero, Krishna Rao, inició conversaciones con potenciales aportantes durante las últimas dos semanas, según personas familiarizadas con esas discusiones.

El acuerdo llega apenas tres meses después de que la compañía liderada por el CEO Dario Amodei recaudara US$ 30 mil millones con una valorización de US$ 350 mil millones, y sigue a un período de fuerte crecimiento de ingresos en el que los ingresos de Anthropic aparentemente superaron a los de OpenAI, aunque ambas compañías utilizan métodos contables distintos.

Los ingresos anualizados de Anthropic —una métrica que extrapola los ingresos de todo un año basándose en las últimas semanas— están a punto de superar los US$ 45 mil millones, marcando un aumento de cinco veces respecto de los US$ 9 mil millones registrados a fines del año pasado.

Eso impulsó el interés tanto de inversionistas actuales como nuevos en la compañía, según personas cercanas al tema.

Anthropic y Sequoia declinaron comentar. Dragoneer, Altimeter y Greenoaks no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Tres de las firmas de inversión también son destacados inversionistas de OpenAI, recientemente valorizada en US$ 852 mil millones, y Dragoneer invirtió cerca de US$ 3 mil millones en la startup rival de IA el año pasado. Sequoia respaldó por primera vez al creador de ChatGPT en 2021, mientras que el CEO de Altimeter, Brad Gerstner, ha entrevistado al director de OpenAI, Sam Altman, en su podcast y ha promovido regularmente a la compañía en entrevistas.

Actualmente no se espera que las grandes tecnológicas formen parte de la ronda de US$ 30 mil millones, aunque Anthropic ya había recibido decenas de miles de millones de dólares en financiamiento de gigantes tecnológicos como Amazon y Google.