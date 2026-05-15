La salida a bolsa de SpaceX garantizará que Elon Musk no pueda ser despedido

Se esperaba que los inversionistas aceptaran una valoración de US$ 1,75 billones, derechos de los accionistas débiles y la visión empresarial de ciencia ficción del multimillonario.

SpaceX propuso uno de los regímenes de gobierno corporativo más agresivos de la historia de Estados Unidos, con la intención de garantizar que Elon Musk no pueda ser despedido y ofreciéndole un acuerdo salarial de US$ 1.000 millones vinculado a la construcción de una colonia en Marte.

Esta estructura sin precedentes no ha disuadido a los inversionistas, que están pasando por alto los débiles derechos de los accionistas y una estrategia empresarial propia de la ciencia ficción a cambio de la oportunidad de poseer una empresa "única" que se encamina a la mayor salida a bolsa de la historia.

Musk tiene previsto salir a bolsa el mes que viene para que coincida con una rara alineación de planetas, su 55 cumpleaños el 28 de junio y antes del 250 aniversario de Estados Unidos el 4 de julio. Aunque las cifras aún no están definidas, el fabricante de cohetes habló de recaudar unos US$ 75.000 millones con una valoración de US$ 1,75 billones (millones de millones).

"Desde una perspectiva estrictamente financiera corporativa, la valoración no tiene sentido. Pero Elon es un maestro en hacer soñar a la gente", dijo un asesor de la operación. "Los grandes gestores de activos están muy interesados ​​en esta salida a bolsa. Hay mucha demanda y muchos seguidores de Elon".

Tras las disputas salariales en Tesla y su fracaso previo en obtener el control de OpenAI, la empresa emergente que cofundó, Musk está tomando medidas para consolidar una estructura de gobernanza que lo proteja de los desafíos en SpaceX.

Los responsables de los fondos de pensiones públicos de Nueva York y California escribieron esta semana a SpaceX expresando su "seria preocupación" por lo que denominaron "la estructura de gobernanza más favorable a la gestión que jamás se haya introducido en el mercado público estadounidense a esta escala".

Según fuentes familiarizadas con la documentación confidencial S-1 presentada el mes pasado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Musk controlaría una supermayoría de las acciones de clase B, con un poder de voto diez veces superior al de las acciones ordinarias.

Según las fuentes, la información revelada muestra que el hombre más rico del mundo ya posee al menos el 40% de las acciones y más del 80% del poder de voto de la empresa emergente que fundó en 2002.

SpaceX: El monopolio espacial bajo las reglas de Musk

Elon Musk ocupará los cargos de director ejecutivo y presidente del consejo de administración de SpaceX, compuesto por nueve personas. Gwynne Shotwell, considerada por muchos como su contraparte más pragmática y orientada a la acción, seguirá siendo presidenta y directora de operaciones.

El folleto informativo advierte a los posibles inversionistas que Musk solo puede ser destituido por los accionistas de clase B, y que seguirá controlando la elección y destitución de los directores mientras mantenga su participación. Esto limitará o impedirá su capacidad para influir en los asuntos corporativos.

SpaceX también exigirá un "arbitraje obligatorio" para las disputas entre accionistas, eliminando el riesgo de los prolongados litigios públicos a los que se enfrentó en Delaware y California en relación con Tesla y Twitter.

Musk volvió a constituir sus empresas en Texas después de que un juez de Delaware anulara su paquete de remuneración, al considerar que la junta directiva era "sumisa" y demasiado supeditada a Musk como para supervisarlo adecuadamente. Sus opciones sobre acciones fueron restituidas tras la apelación.

Los inversionistas señalaron el casi monopolio de SpaceX en los lanzamientos de cohetes comerciales y el rápido crecimiento del negocio de internet por satélite Starlink como razones para pasar por alto el dominio de Musk en su gobernanza.

SpaceX representó más del 80% de los lanzamientos de cohetes a nivel mundial el año pasado y está desarrollando el sistema de cohetes reutilizables Starship para misiones a Marte.

Starlink cuenta con más de 10.000 satélites en órbita, lo que le permite construir un negocio con ingresos superiores a los US$ 10.000 millones mediante la venta de acceso a internet a particulares y empresas como aerolíneas y cruceros, así como a proveedores de telefonía móvil.

"Es un negocio verdaderamente único con la ventaja competitiva más sólida que existe hoy en día", dijo un inversionista. "Esta compañía lanza más del 90% de la carga útil occidental al espacio cada año. Es como si fueras dueño del único cable submarino que conecta Estados Unidos con Europa; es la única forma de tener acceso a internet".

El histórico paquete salarial de Musk en SpaceX

Musk afianzará aún más su control si alcanza una serie de objetivos de precio de las acciones vinculados a metas ambiciosas. Esta estructura recuerda su posible paquete salarial de US$ 1 billón en Tesla, que depende de que multiplique por seis la valoración del fabricante de vehículos eléctricos y venda millones de robots humanoides con inteligencia artificial.

En enero, el consejo de administración de SpaceX aprobó un paquete que podría otorgar a Musk hasta 200 millones de acciones de clase B si la empresa crece hasta alcanzar los US$ 7,5 billones y establece una colonia humana de un millón de personas en Marte, según informaron personas familiarizadas con las divulgaciones confidenciales.

Las acciones se consolidarán en tramos vinculados a incrementos de US$ 500.000 millones en la capitalización bursátil de SpaceX. Reuters fue el primer medio en informar sobre los detalles de la base en Marte.

Según las fuentes, Musk también podría obtener hasta 60 millones de acciones restringidas con derecho a voto privilegiado si SpaceX alcanza una valoración de US$ 6,6 billones y construye una red de centros de datos espaciales con capacidad para suministrar 100 teravatios de capacidad informática. Los centros de datos terrestres más grandes actualmente ofrecen entre uno y dos gigavatios.

"Por muy descabelladas que parezcan algunas de estas cifras, respeto que vincule sus propios resultados directamente a los de la empresa", comentó otro inversionistas. "Podríamos debatir si se debería ganar tanto dinero. Pero la realidad es que, si crea estas empresas gigantescas, personalmente me parece perfecto".

Las millonarias pérdidas del nuevo imperio Musk

La presentación del formulario S-1 también ofrece una perspectiva del desempeño financiero reciente de la compañía, que desde entonces se ha visto empañado por una serie de acuerdos con el imperio de Musk.

Primero fusionó la plataforma de redes sociales X con la empresa emergente xAI en marzo de 2025, y luego combinó ambas con SpaceX en febrero en una operación que valoró a toda la entidad en US$ 1,25 billones.

La situación se complicó aún más con un acuerdo alcanzado el mes pasado que otorga a SpaceX el derecho a adquirir la empresa emergente de programación de IA Cursor por US$ 60.000 millones este año. Si la operación no se concreta, Musk deberá pagar una penalización de US$ 10.000 millones por rescisión.

Si bien SpaceX obtuvo una ganancia de US$ 791 millones sobre ingresos de US$ 14 mil millones en 2024, registró pérdidas de US$ 4.9 mil millones el año pasado a pesar de haber aumentado sus ingresos a US$ 18.7 mil millones. Esto se debió a la fusión con xAI, que está invirtiendo enormes sumas en la construcción de dos vastos centros de datos "Colossus" equipados con chips de Nvidia en Tennessee.

El laboratorio de IA registró pérdidas de US$ 6.400 millones en 2025, frente a los US$ 1.600 millones de 2024. Esto se vio compensado por Starlink, que obtuvo un beneficio operativo de US$ 4.400 millones el año pasado, frente a los US$ 2.000 millones de 2024.

SpaceX no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Musk prepara la mayor salida a bolsa de la historia apoyado en xAI

Musk intentó mejorar la imagen pública antes de la salida a bolsa alquilando uno de los superordenadores de xAI en Memphis a Anthropic.

El acuerdo "obviamente mejora un poco las cifras a corto plazo2, dijo un accionista, quien estima que Anthropic podría estar pagando hasta US$ 5 mil millones al año a SpaceX. Los inversionistas creen que el acuerdo "les dará un pequeño impulso".

Las firmas de capital riesgo y los inversionistas institucionales se beneficiarán enormemente de la salida a bolsa. Algunos esperaron más de dos décadas para rentabilizar sus inversiones en la startup, que estuvo al borde de la quiebra en sus primeros años.

La salida a bolsa también supondrá una mina de oro en concepto de honorarios para los bancos de inversión y los bufetes de abogados contratados por Musk.

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley lideran un grupo de más de 20 bancos globales. Fuentes cercanas al asunto indicaron que Michael Grimes, un estrecho aliado de Musk que regresó a Morgan Stanley en febrero tras un año trabajando en la administración Trump, es la figura clave en la operación.

Algunos temen que la mayor salida a bolsa de la historia —que podría superar los US$ 29.000 millones recaudados por Saudi Aramco en 2019 con una valoración de US$ 1,7 billones— sea difícil de absorber para el mercado. Es posible que los fondos retengan capital para OpenAI y Anthropic, que también se espera que recauden decenas de miles de millones este año.

Sin embargo, el trío debería beneficiarse de su rápida inclusión en índices que garantizarán la entrada de capital en sus acciones. El Nasdaq 100, al que siguen más de US$ 600.000 millones de inversionistas, fue el primer gran índice en modificar sus reglas, permitiendo que las mayores empresas recién cotizadas se incorporaran en tan solo 15 días hábiles después de su salida a bolsa.

"Será imposible no poseerlos… Esto será de gran ayuda para la demanda", dijo un asesor sobre la operación.

"El mercado es profundo. Los inversores institucionales tienen US$ 270.000 millones de capital disponible", añadió otro asesor.

También se espera que los banqueros asignen una gran cantidad de acciones a inversionistas minoristas a través de intermediarios. Tesla tiene una proporción inusualmente alta de accionistas minoristas para una empresa pública de US$ 1,4 billones, que ronda el 30%.

"Musk es un gran defensor del sector minorista y quiere su participación", dijo Yuri Khodjamirian, un gestor de cartera con aproximadamente US$ 54 millones en acciones de SpaceX en su fondo cotizado en bolsa de la NASA. 2Necesitan generar demanda de acciones; nunca antes habíamos tenido una salida a bolsa de este tamaño".

Un inversionistas de capital riesgo que respaldó a X, xAI y SpaceX afirmó que Musk, por muy controvertidas que sean sus opiniones políticas y sociales, no tendrá problemas para encontrar compradores.

"No estoy diciendo que nuestro proceso de inversión consista simplemente en darle dinero para lo que quiera", dijeron. "Pero, sinceramente, no habría sido una mala estrategia: nunca apuestes contra Elon".