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Irán lanza seguro marítimo respaldado por bitcoin para estrecho de Ormuz

La República Islámica afirma que podría generar más de US$ 10.000 millones en ingresos.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 18 de mayo de 2026 a las 11:54 hrs.

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<p>Irán lanza seguro marítimo respaldado por bitcoin para estrecho de Ormuz</p>

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