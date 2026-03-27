Kast tras millonaria inversión de Walmart: "Los queremos invitar a todos a convertir a Chile en un polo estratégico"
El desembolso de la multinacional se trata de la ampliación de su centro de distribución en Pudahuel, un proyecto que contempla una inversión de US$ 200 millones y que duplicará la superficie del recinto.
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Walmart Chile realizó este viernes la ceremonia de la primera piedra para la ampliación de su centro de distribución en Pudahuel, un proyecto que contempla una inversión de US$ 200 millones y que duplicará la superficie del recinto, pasando de 65.000 a 130.000 metros cuadrados.
La actividad contó con la presencia de ejecutivos y trabajadores de la multinacional, además de diversas autoridades de Gobierno, entre ellas la ministra de Energía, Ximena Rincón; el ministro del Trabajo, Tomás Rau; la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini; y el ministro de Economía, Daniel Mas. Asimismo, asistió el Presidente José Antonio Kast, quien intervino antes de la colocación de la primera piedra.
“Esta primera piedra es muy significativa, porque es una piedra que edifica; por mucho tiempo vimos piedras que destruían, sin sentido. Los queremos invitar a todos a convertir a Chile en un polo estratégico, de referente logístico para todo el continente. Chile es un país increíble”, declaró el Presidente Kast.
En esa línea, sostuvo que durante años existieron dudas respecto del rumbo del país y que se afectó el esfuerzo de largo plazo, “por eso nos enorgullece que ustedes (Walmart) digan que llegan para quedarse”.
Agregó que el objetivo del Ejecutivo es volver a posicionar a Chile como un destino atractivo para la inversión, subrayando que la confianza es un elemento clave. Asimismo, hizo un llamado a la unidad en momentos complejos, enfatizando la necesidad de construir por sobre destruir.
“La inversión requiere seguridad. El llamado es a que no caigamos en la tentación de destruir lo que tanto nos ha costado construir. A todos aquellos que manifiestan su oposición, bienvenidos, pero háganlo con calma y tranquilidad. Manifiesten su opinión, pero no destruyan. Los chilenos queremos vivir en paz, queremos tranquilidad y seguridad. Nada impide que volvamos a ser un faro para Sudamérica en todos los ámbitos, (...) un país que dé certeza jurídica, un país donde los trámites sean más ágiles”, señaló.
Finalmente, abordó la necesidad de responsabilidad fiscal, indicando que el Gobierno buscará un uso ordenado de los recursos públicos. En ese contexto, recalcó que “uno no puede vivir del fiado y uno no puede estar siempre golpeándole la puerta a alguien para pedirle más recursos para financiar el día de hoy. Uno tiene que ordenarse y eso cuesta. Es duro, pero lo mejor es hablar con la verdad”.
“Chile se va a volver a poner de pie”
El ministro de Economía, Daniel Mas, también intervino durante la actividad. En su exposición, señaló que la instancia trasciende la colocación de la primera piedra y representa una señal de confianza en el futuro del país.
“No estamos aquí simplemente para poner una primera piedra o para celebrar una ampliación de metros cuadrados, lo que estamos haciendo es dar un testimonio de confianza de que en Chile hay futuro, aún cuando sabemos que vivimos días complejos”.
El secretario de Estado afirmó que el diagnóstico del Gobierno apunta a una situación de “emergencia económica”, tras una década de bajo crecimiento.
“Venimos de una década de estancamiento donde el crecimiento mediocre se transformó en la norma y en la que la iniciativa privada fue asfixiada por regulaciones, impuestos y trabas, que detuvieron el progreso social de la familia chilena. Pero hitos como este demuestran que ese ciclo de mediocridad puede llegar a su fin”, señaló el ministro Mas.
Añadió que “Chile vuelve a ser un destino donde vale la pena invertir y crear. Este proyecto es el reflejo exacto de lo que como gobierno queremos recuperar el poder transformador de la empresa privada”.
En esa línea, sostuvo que la inversión no surge de manera espontánea, especialmente en un contexto donde -a su juicio- el Estado ha operado como un obstáculo. Por ello, afirmó que el compromiso del Ejecutivo es avanzar hacia un rol facilitador.
“Pero también les pido algo más. Esta es una invitación a que el mundo privado pase a la ofensiva, no se quede solo con la inversión, ayúdennos a soplar los espíritus emprendedores de los miles de proveedores locales. El crecimiento económico no es un número en una planilla del ministerio. El crecimiento es una condición necesaria para que cada chileno viva mejor”, recalcó.
Finalmente, concluyó que “esa es la herramienta para que no haya más familias en campamentos y para que nuestros jóvenes no tengan que buscar futuro fuera de nuestras fronteras. Hoy en Lo Aguirre estamos construyendo ese futuro. Estamos demostrando que con libertad, con certezas jurídicas y con esfuerzo de los trabajadores chilenos, Chile se va a volver a poner de pie”.
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