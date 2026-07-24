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Cómo opera Giga en Brasil: 14 tiendas que promedian 3.000 mt2 s y una canasta de hasta 10.000 productos

El formato mayorista de Cencosud presente en Sao Paulo, sumó este año el ecommerce como parte de su propuesta de valor. Su diferencia no son solo sus precios, sino también el espacio para comerciante y la disponibilidad de frutas y verduras. Cencosud inscribió la marca en junio en nuestro país, pero ha señalado enfáticamente que se trata solo de eso, al menos por ahora.

Por: Belén Vásquez

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 13:00 hrs.

CENCOSUD Supermercados Brasil
<p>Cómo opera Giga en Brasil: 14 tiendas que promedian 3.000 mt2 s y una canasta de hasta 10.000 productos</p>

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