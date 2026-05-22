Mercado de capitales de Argentina gana profundidad de la mano de Milei: banca tradicional vuelve a prestar y crece la bolsa

Poco a poco, el mercado de capitales argentino volvió a ocupar espacio en los portafolios de los inversionistas globales.

Después de años de baja profundidad, controles e inflación elevada, las cifras revelan un cambio de tendencia en los últimos cinco años, con una aceleración desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y su agenda promercado.

Aunque el gobierno austral ha logrado avances en el ordenamiento macroeconómico y una baja en la inflación, voces del mercado advierten que todavía falta tiempo para si este giro se traduce en mayor inversión, crédito sostenible y profundidad financiera de largo plazo.

Como telón de fondo, en octubre de 2027 se realizarán las elecciones presidenciales en dicho país, por lo que el oficialismo espera que este año aumente el crecimiento y disminuya el desempleo.

A nivel financiero, el principal termómetro ha sido el Merval, principal índice bursátil de Argentina, que pasó de cerca de 583 puntos en mayo de 2021 a 2.004 puntos a la fecha que se escribe esta nota. En el mismo período, la capitalización bursátil avanzó desde unos US$ 19.903 millones a US$ 55.647 millones.

En renta fija, la señal vino por el lado de los bonos soberanos. El spread de la deuda argentina a 10 años bajó desde 1.373 puntos base en septiembre de 2024 a 538 puntos base en mayo de 2026 por una menor percepción de riesgo país.

El economista jefe de LarrainVial Research, Javier Salinas, sostuvo a DF que en el panorama del vecino país, “parte relevante del rally tiene un componente macro significativo”.

A su juicio, el ordenamiento de las finanzas públicas de Milei permitió “una política monetaria más independiente de facto, una disminución relevante de la inflación, mayor autonomía en la política cambiaria y la acumulación de reservas internacionales”.

Agregó que ese escenario derivó en una baja de la percepción de riesgo, menores tasas y una apreciación del tipo de cambio real. Pero matizó que el mercado todavía espera una segunda etapa: “Estamos atentos a recibir señales de que la inversión física se materialice y la economía se dinamice (...) las tasas tienen espacio para seguir ajustándose a la baja, pero estos procesos son de largo aliento. De hecho, ya hemos observado cómo las clasificadoras de deuda ven con mejores ojos la situación fiscal de Argentina, lo que podría también continuar hacia adelante”.

A su vez, informe de la Comisión Nacional de Valores de dicho país también reveló una mayor actividad en el mercado, con bonos corporativos impulsados por el sector de energía, más financiamiento PYME y operaciones ligadas a actores como Mercado Libre que solo en abril ya posee colaciones en fondos por cerca de US$ 300 millones.

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El regreso de la banca

El cambio macro también obligó al sistema bancario a modificar su modelo de negocio. Según el informe de S&P Global Ratings sobre bancos argentinos, la expansión crediticia de 2024 y 2025 permitió reducir la dependencia de ingresos por títulos públicos, pero elevó los riesgos de calidad de cartera, especialmente en consumo, préstamos personales y tarjetas.

El analista de S&P Global Ratings, Joaquín Jolis, explicó a DF que, con la administración de Milei, se abrió un escenario de inflación decreciente, menores tasas y mayor estabilidad macroeconómica. “Esto llevó a una expansión crediticia”, señaló.

La penetración del crédito pasó de 11% a 16%, aunque sigue baja frente a otros mercados de la región. Pero el cambio de composición fue relevante: los bancos pasaron de tener entre 40% y 50% de sus activos en títulos públicos y cerca de 20% en préstamos, a casi 50% en créditos y cerca de 20% en papeles estatales.

“Volvieron a ser bancos, en vez de bancos de inversión”, resumió Jolis.

El costo de esa transición fue la reaparición de la morosidad. El analista señaló que, al volver a prestar, los bancos llegaron a personas con menor historial crediticio. Además, con la baja de la inflación, desapareció parte del efecto de licuación de las cuotas. “Hoy el ratio de mora está en 6,7% y esperamos que pueda estabilizarse un poco más”, dijo.

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Elecciones

Para el analista de S&P Global Ratings, Sergio Garibian, Argentina volvió a estar en el radar de inversionistas extranjeros desde el cambio de gobierno, pero todavía opera con un mercado de capitales "pequeño, de corto plazo y con tasas elevadas".

“Argentina no estaba en el radar de nadie hasta el cambio de gobierno. Hoy ya está en el radar”, dijo.

Pero Garibian advirtió que el calendario electoral mantiene contenidas algunas decisiones. “La pregunta más grande es si la mejora de la situación llega a traspasarse a los otros sectores de la economía antes de las elecciones. Ese es la gran question mark”, afirmó.

Sostuvo que el mercado de capitales argentino todavía carece de un inversionista institucional de largo plazo comparable a las AFP en Chile, lo que limita la capacidad de financiar proyectos de mayor plazo.

Aun así, los movimientos corporativos empiezan a acompañar el cambio. En abril, Vinci Compass anunció la integración de sus operaciones de asset management en Argentina con BACS Administradora de Activos, firma que opera bajo la marca Toronto Trust. La plataforma resultante alcanzará cerca de US$ 1.600 millones en activos bajo administración, en una operación que se espera concretar durante el segundo trimestre de 2026.

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Rol fintech

En el tablero del mercado de capitales argentino las fintech juegan un papel relevante de la mano de Mercado Pago y otras aplicaciones, que aprovecharon la ausencia de la banca tradicional en la última década.

El director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Biocca, indicó que el papel de su industria en la masificación del acceso al mercado de capitales "representa uno de los procesos de inclusión financiera más relevantes de la historia”.

Según Biocca, el punto de partida fue la posibilidad de que los usuarios de billeteras virtuales invirtieran automáticamente sus saldos en fondos comunes de inversión de alta liquidez. “La persona puede hacer las dos cosas en simultáneo: tener el dinero invertido y a su vez usarlo”, explicó.

El ejecutivo sostuvo que hoy existen entre 28 millones y 30 millones de cuentas de inversión, frente a unas 500.000 cuando este fenómeno comenzó entre 2018 y 2019. “Fue un despliegue de 60 veces”, afirmó.

“En el terreno sobre el cual hoy el mercado de capitales argentino va volviendo a tomar dinamismo, hay una base muy fértil, porque no tienes pocas personas con acceso: tienes millones”, expuso a DF.