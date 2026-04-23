Vinci Compass integrará negocio en Argentina con BACS Asset Management

La plataforma resultante de la operación alcanzará los US$ 1.600 millones bajo administración. Se concretará en este segundo trimestre.

Vinci Compass Investments anunció este miércoles la firma de un acuerdo para integrar sus operaciones de gestión de activos en Argentina con BACS Administradora de Activos, una administradora local de fondos mutuos y plataforma de mercado de capitales, que opera bajo la marca Toronto Trust.

De este modo, se integrarán las operaciones de Investis Asset Management, el negocio de administración de activos que Vinci Compass posee en el país trasandino, con BACS, que al cierre de marzo de este año tenía bajo su gestión US$ 800 millones. Como resultado de la operación, que se espera se concrete en el segundo trimestre de 2026, la plataforma combinada alcanzará cerca de US$ 1.600 millones en activos bajo administración.

La firma, que además posee oficinas en Chile, Colombia, Uruguay, Perú, México y Estados Unidos, señaló que contará con oferta que incorporará estrategias de liquidez y de mayor duración, con una fuerte presencia en clientes corporativos, minoristas e institucionales.

El CEO de Vinci Compass, Alessandro Horta, indicó que “Argentina representa una de las oportunidades más atractivas de crecimiento para la industria de asset management en la región, impulsada por cambios estructurales en el ahorro, una mayor demanda de soluciones de inversión y la necesidad de mayor escala y eficiencia”. Agregó que “la integración de Investis con BACS Administradora de Activos nos permite construir una plataforma local sólida, con una red de distribución robusta, una oferta de productos complementaria y un importante potencial de crecimiento operativo”.

BACS fue fundada en 2012, con foco en clientes corporativos e inversionistas individuales y su principal accionista es el banco mayorista argentino BACS Banco de Crédito y Securitización SA, firma que, al mismo tiempo, es controlada por Banco Hipotecario.

Detalles de la operación

De acuerdo con lo informado, la operación se concretará a través de una reorganización societaria a nivel de las entidades argentinas de Vinci Compass, sin desembolso de efectivo. Dicha firma continuará a cargo de la gestión de la plataforma combinada, mientras que los accionistas de BACS Administradora de Activos mantendrán una participación minoritaria relevante.

De la misma forma, se establece un esquema de incentivos relacionado al crecimiento de activos e ingresos generados a través de los canales de distribución de BACS y Banco Hipotecario.

“La entidad resultante operará bajo los estándares de inversión, gestión de riesgos y cumplimiento normativo de Vinci Compass, complementados con la experiencia local, capacidades operativas y red de distribución de BACS”, se comunicó por parte de la gestora.