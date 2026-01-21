Trump dice en Davos que Europa "no va en la dirección correcta" y reitera intenciones de hacerse con Groenlandia

El Presidente estadounidense dijo que busca "negociaciones inmediatas" para avanzar con la adquisición de isla ártica.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Europa “no va en la dirección correcta” en un discurso muy esperado en el Foro Económico Mundial de Davos, en medio de crecientes tensiones entre Washington y el continente por su deseo de apoderarse de Groenlandia.

Tras afirmar que su país es “el motor económico del planeta”, el mandatario republicano lanzó su primer golpe al viejo continente, afirmando que “ciertos lugares de Europa ya ni siquiera son reconocibles, francamente, ya no son reconocibles”.

“Amo a Europa… pero no va en la dirección correcta”, señaló.

También aseguró que "no hay vuelta atrás" en su plan de adquirir Groenlandia, hoy en manos de Dinamarca.

Los gobiernos europeos aún no han decidido si tomarán represalias, y cómo lo harán, ante la amenaza de Trump de imponer aranceles del 10 % a ocho estados europeos que recientemente enviaron personal militar al territorio ártico.

Pero las tensiones latentes han sido evidentes en Davos. El martes por la noche, el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, fue abucheado en una cena tras hacer comentarios combativos que provocaron la retirada de varios invitados.

Entre los que se marcharon anticipadamente se encontraba la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, según personas familiarizadas con el asunto.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el miércoles que le preocupaba que las tensiones en Groenlandia pudieran desviar la atención de la guerra de Rusia en Ucrania, pero insistió en que "Europa está segura".

También aseguró que la guerra entre Rusia y Ucrania debe "terminar ahora", y adelantó que se reunirá en la jornada con su par Vladimir Putin para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Ataque a Canadá

El titular de la Casa Blanca provocó algunas risas después de burlarse del primer ministro canadiense, Mark Carney, luego de que este advirtiera sobre una “ruptura” en el orden internacional liberal esta semana.

“Canadá recibe muchas cosas gratis de nosotros; por cierto, también deberían estar agradecidos, pero no lo están. Ayer vi a su primer ministro y no estaba tan agradecido”, aseguró.

"Deberían estar agradecidos con Estados Unidos y Canadá. Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones", dijo Trump.