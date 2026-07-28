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Lundin Mining estima hasta tres semanas para reactivar Caserones tras falla en línea eléctrica por el temporal

La faena permanece sin suministro desde el 18 de julio, luego de que las lluvias y nevadas afectaran los cables de la línea de transmisión que abastece a la operación. La minera canadiense prevé restablecer la energía y reiniciar gradualmente la producción en un plazo de dos a tres semanas.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 28 de julio de 2026 a las 14:15 hrs.

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<p>Lundin Mining estima hasta tres semanas para reactivar Caserones tras falla en línea eléctrica por el temporal</p>

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