Lundin Mining estima hasta tres semanas para reactivar Caserones tras falla en línea eléctrica por el temporal

La faena permanece sin suministro desde el 18 de julio, luego de que las lluvias y nevadas afectaran los cables de la línea de transmisión que abastece a la operación. La minera canadiense prevé restablecer la energía y reiniciar gradualmente la producción en un plazo de dos a tres semanas.

La canadiense Lundin Mining, con sede en Vancouver y operaciones en Chile y Brasil, estima que la restauración completa del suministro eléctrico y el reinicio gradual de operaciones de su yacimiento Caserones tomarán entre dos y tres semanas, tras las fallas provocadas por el sistema frontal que afectó a la Región de Atacama. La compañía posee 75% de la mina de cobre y molibdeno, ubicada en la cordillera de la provincia de Copiapó, y también controla 80% de Candelaria, su otra operación en la región.

Caserones permanece sin energía desde el 18 de julio, luego de que las revisiones posteriores al temporal identificaran problemas en la línea de transmisión que abastece a la faena, específicamente en los cables asociados a dos torres.

Desde la empresa precisaron que las estructuras se mantienen en pie y que los equipos técnicos continúan revisando el punto exacto en que se produjo la falla. De esta forma, se descarta que las torres hayan sido derribadas por las precipitaciones o que presenten daños estructurales.

El evento meteorológico dejó fuertes lluvias en zonas de menor altura y nevadas poco habituales en los sectores cordilleranos. Estas condiciones afectaron la infraestructura eléctrica y dificultaron el acceso terrestre a la operación.

Lundin informó que ya movilizó equipos especializados para ejecutar las reparaciones. Mientras avanzan los trabajos, generadores de respaldo mantienen en funcionamiento la infraestructura crítica de Caserones. En tanto, los trabajadores que se encontraban en el yacimiento fueron reemplazados por nuevos turnos, mientras los caminos de acceso se reabren de forma progresiva.