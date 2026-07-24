La especulación "a la coreana" se cierne sobre las bolsas globales
El producto de inversión de moda en Seúl preocupa a los reguladores dentro y fuera del país.
Noticias destacadas
Los analistas de los mercados occidentales observan con asombro la montaña rusa en que se ha convertido la bolsa de Corea del Sur. El Kospi, principal índice de este país, subió de 4.300 a 9.100 puntos entre enero y junio, pero en verano se ha replegado a los 6.800 puntos. Aún así, acumula una revalorización del 57,7% en el año.
La razón de ese auge es la expectativa de que los fabricantes de semiconductores que lideran la bolsa de Seúl aprovechen el auge de la inteligencia artificial (IA) para disparar sus beneficios, al vender más chips.
Al calor de esa previsión, el Kospi se ha convertido en la meca de ahorradores domésticos e internacionales que especulan con el boom de la nueva tecnología.
Pero el uso de estructuras muy agresivas por esos inversionistas ha disparado la volatilidad del mercado, creando preocupación en los reguladores coreanos.
Símbolo de esa euforia es el auge de los fondos cotizados (ETF) que invierten en una sola acción, apalancándose con deuda. Es decir, si un inversionista pone US$ 100, el fondo lo complementa con dinero prestado para invertir US$ 200 o US$ 300 en el valor subyacente. De esa forma, si una acción sube un 5% en una sesión, el inversionista multiplica esa ganancia por 2 o 3, en función del grado de apalancamiento. Y viceversa.
Estos productos (SSLETF), lanzados en mayo en Corea y el año pasado en Hong Kong, ya cuentan con US$ 23.741 millones invertidos en SK Hynix y con US$ 9.411 millones en Samsung, las mayores cotizadas coreanas.
Su éxito entre el inversionista minorista se debe a que permiten tomar una posición agresiva de manera más sencilla y barata que con otras alternativas como comprar opciones o tomar préstamos para adquirir las acciones.
Pero según un estudio de Société Générale, esos ETF individuales amplifican las fluctuaciones de precio de las empresas, ya que si su cotización baja en bolsa los fondos deben vender acciones para ajustar su apalancamiento; y si se revaloriza tienen que comprar.
El gobierno coreano, preocupado por ese impacto, ha decidido suspender el lanzamiento de nuevos ETF ligados a Samsung y SK, y va a elevar el depósito inicial que deben poner los inversionistas de ese tipo de fondos. En Europa, existen fuertes limitaciones a esos productos. En Estados Unidos, la SEC ha pedido a las gestoras que limiten el grado de apalancamiento de sus vehículos.
Pero Société avisa de que se podrá seguir especulando sobre los valores coreanos desde plazas como Nueva York, con los ADR de SK, por ejemplo. Y el banco galo apunta al crecimiento de los ETFs individuales en Estados Unidos. Por volumen, ya hay unos US$ 10.000 millones en fondos apalancados de Nvidia, Tesla y Micron Technologies. Pero es en una empresa británica, Rolls Royce, donde más pesan esos fondos sobre la liquidez diaria del valor.
En todo el mundo, hay SSLETF con unos US$ 70.000 millones en acciones. Es una parte minúscula sobre la capitalización, pero su concentración en pocas empresas y su efecto amplificador de las tendencias puede ser un peligro, avisa Société.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Mercado Libre suma farmacias a su marketplace para impulsar la venta online de medicamentos en Chile
Mercado Libre hizo el anuncio tras la publicación de un artículo de Reuters, que se difundió más temprano, de que la compañía había discutido una propuesta con las autoridades de Chile para operar como farmacia en el país.
Caso del exsubsecretario pone a prueba el nuevo sistema de test de drogas: instructivo de Contraloría redefine su aplicación
Aunque el documento fue emitido hace casi tres meses, hoy adquiere especial relevancia porque aterriza los cambios introducidos por la Ley N° 21.806, fijando criterios sobre plazos, periodicidad, publicidad de los resultados y responsabilidades.
Caso Sartor: Fiscalía pide ampliar delitos para formalización y añade lavado de activos y fraude por omisión de OPA
Se añaden a administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, para los 11 imputados que tendrán la diligencia el 30 de julio.
Fundación Chile inicia desinversión de CLIN y anuncia dos nuevos fondos para startups
ChileGlobal Ventures, su brazo de inversión, vendió su posición en Wareclouds y negocia dos salidas más. En paralelo, alista un fondo ángel, otro con tickets de hasta US$ 10 millones y una fábrica de startups de IA.
Sistema frontal deja daños por más de US$ 700 millones: infraestructura pública concentra más de la mitad
Catastro de Colliers estima pérdidas por más de US$ 400 millones en infraestructura pública y US$ 200 millones en vivienda. La emergencia deja cerca de 29.000 casas dañadas y 65.000 personas afectadas.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete