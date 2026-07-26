China invierte cerca de US$ 20.100 millones en acuerdos de energía verde mientras la guerra con Irán afecta la demanda de petróleo
La Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing aprovecha el creciente interés por las energías renovables a medida que se prolonga el conflicto en Oriente Medio.
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La Iniciativa de la Franja y la Ruta, el programa insignia de Xi Jinping para infraestructuras en el extranjero, impulsó su financiamiento para energías verdes hasta alcanzar la cifra récord de US$ 20.100 millones en el primer semestre de 2026, a medida que la guerra de Estados Unidos en Irán alimenta la demanda de energía renovable más barata.
Según un estudio realizado por la Universidad de Queensland (Australia) y el Centro de Finanzas y Desarrollo Verde de Shanghái, el valor de los acuerdos de energía verde de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China en el primer semestre de este año superó el total previsto para todo 2025. Estos acuerdos incluyeron US$ 11.800 millones en proyectos de construcción y US$ 8.300 millones en inversiones.
“El menor costo de la energía verde ha impulsado constantemente la inversión china a pesar de la guerra comercial, y ahora los países que han estado trabajando con China en materia de energía verde podrían beneficiarse de una menor volatilidad en los precios de la energía causada por la guerra con Irán”, afirmó Christoph Nedopil Wang, experto en energía y finanzas chinas de la universidad y autor del estudio.
El total de acuerdos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta alcanzó un máximo histórico de US$ 126.300 millones en el primer semestre de 2026, frente a los US$ 123.300 millones del mismo período de 2025. La cifra de 2026 se compone de US$ 49.800 millones en inversiones y US$ 76.500 millones en proyectos de construcción.
La inversión en la Iniciativa de la Franja y la Ruta se aceleró a medida que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán disparaban los precios del petróleo y el gas, mientras el mundo se apresuraba a impulsar la infraestructura de electricidad y centros de datos para satisfacer la demanda de inteligencia artificial.
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