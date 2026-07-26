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China invierte cerca de US$ 20.100 millones en acuerdos de energía verde mientras la guerra con Irán afecta la demanda de petróleo

La Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing aprovecha el creciente interés por las energías renovables a medida que se prolonga el conflicto en Oriente Medio.

Por: Financial Times

Publicado: Domingo 26 de julio de 2026 a las 10:19 hrs.

inversiones China Energías Renovables Asia
<p>Aspas de turbinas eólicas en un muelle en China, cuyo programa insignia de infraestructura en el extranjero aumentó la financiación de energías renovables a 20.100 millones de dólares en el primer semestre</p>

Aspas de turbinas eólicas en un muelle en China, cuyo programa insignia de infraestructura en el extranjero aumentó la financiación de energías renovables a 20.100 millones de dólares en el primer semestre

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