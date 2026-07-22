Nubank acuerda la compra de Banco Porto Real para incorporar una nueva licencia bancaria en Brasil

La adquisición, le permitirá a la fintech cumplir con los requisitos de la regulación sobre la denominación de las instituciones financieras y no implicará cambios para sus más de 115 millones de clientes en el país.

Nubank, el neobanco de origen brasileño, anunció un acuerdo para adquirir Banco Porto Real de Investimentos, una entidad fundada en 1992 en Porto Real, en el estado de Río de Janeiro, que opera en el otorgamiento de crédito a clientes mayoristas.

La operación será sometida a la aprobación del Banco Central de Brasil y permitirá a la compañía cumplir con los requisitos de la Resolución Conjunta N° 17, emitida por el organismo y el Consejo Monetario Nacional, que regula la denominación de las instituciones financieras.

Una vez concluida la adquisición, la licencia bancaria de Banco Porto Real se sumará a las demás autorizaciones con las que Nubank ya opera en el país: entidad de pagos, sociedad de crédito, financiamiento e inversión y sociedad corredora de títulos y calores mobiliarios.

Nubank aseguró que la operación no implicará cambios para sus más de 115 millones de clientes en Brasil. La aplicación, los productos, los servicios, la marca y el nombre de la institución se mantendrán sin modificaciones.

David Vélez, fundador y CEO global de Nubank afirmó que “Brasil es donde nació Nubank, creció y demostró que es posible ofrecer servicios financieros más justos y sencillos a gran escala. Trece años después, sigue siendo nuestro principal foco de atención, un mercado donde aún podemos expandir significativamente nuestra participación y continuar impulsando la transformación del sector”.

Por su parte la CEO de Nubank Latinoamérica, Livia Chanes, sostuvo que la compañía está comprometida a profundizar su relación con sus clientes y ofrecer nuevas soluciones.

La adquisición se enmarca en el proceso de expansión de Nubank Brasil. En abril, la compañía anunció inversiones por R$ 45.000 millones en Brasil durante 2026, monto cercano a unos US$ 9.000 millones, casi el doble que en los dos años anteriores.

Los recursos consideran inversiones en plataformas y modelos de crédito basados en inteligencia artificial, nuevos productos y servicios, el fortalecimiento de su base financiera y la ampliación de sus equipos e infraestructura en el país.

Durante 2026, Nubank también reforzó su presencia de marca en Brasil. En abril, Nu Holdings alcanzó un acuerdo plurianual para incorporar su nombre al estadio del Palmeiras, en São Paulo, como parte de una estrategia que incluye otras alianzas de posicionamiento de marca en Brasil y Estados Unidos.

En marzo, la institución se incorporó a la Federación Brasileña de Bancos, después de consolidarse como la mayor institución financiera privada de Brasil por número de clientes, de acuerdo con lo señalado por la compañía.