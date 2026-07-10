Nubank recibe autorización final para operar como banco en México y acelera su expansión en el país

El emisor digital brasileño obtuvo el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para iniciar dentro de los próximos 30 días, culminando un proceso regulatorio iniciado en 2025.

El neobanco digital brasileño Nubank dio un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en América Latina. Su filial mexicana recibió la autorización definitiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para comenzar a operar como institución de banca múltiple, lo que le permitirá ampliar su oferta de productos financieros en el segundo mayor mercado de la región.

La aprobación marca la etapa final del proceso regulatorio que la compañía inició en abril de 2025, cuando obtuvo su licencia bancaria en México. De acuerdo con la normativa local, la entidad deberá comenzar formalmente sus operaciones como banco dentro de los próximos 30 días.

"Es un paso clave para seguir construyendo confianza con nuestros clientes y abrir un nuevo capítulo de crecimiento en uno de los mercados con mayor oportunidad para Nu. Siete años después de nuestro lanzamiento en México, ya acompañamos a más de 15 millones de clientes. Esta autorización nos permitirá avanzar hacia nuestra meta de convertirnos en la principal relación bancaria de nuestros clientes", dijo en Linkedin el CEO y cofundador, David Vélez.

Con este hito, Nubank podrá fortalecer su presencia en un mercado donde hasta ahora operaba principalmente bajo un modelo de sociedad financiera, ampliando su portafolio hacia productos de crédito, pagos y ahorro, una de las prioridades de crecimiento definidas por la firma para el país.

México se ha convertido en uno de los focos estratégicos para Nu Holdings, matriz de Nubank, junto con Brasil y Colombia. La obtención de la autorización operativa le permitirá competir en igualdad de condiciones con la banca tradicional, al tiempo que profundiza su oferta de servicios financieros para millones de clientes.

En un comunicado al mercado, la compañía señaló que la autorización "refuerza la visión de largo plazo y el compromiso" de la firma con México, destacando que la nueva condición regulatoria facilitará la expansión de su portafolio de soluciones financieras en el país.

La autorización también representa un nuevo avance en la estrategia regional de Nubank, una de las mayores fintech de América Latina, que ha venido impulsando su crecimiento mediante la ampliación de productos y la obtención de licencias regulatorias en los mercados donde opera.