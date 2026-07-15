El desafío de Enaex en Brasil: crecer más allá del 74% del mercado que ya controla
La filial de Sigdo Koppers es diversa productiva y geográficamente y en esta heterogeneidad radica su gran potencial, dice su líder en este mercado.
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Para Enaex, filial del grupo Sigdo Koppers, Brasil es uno de sus principales focos de expansión.
Según cifras entregadas por la compañía, la empresa alcanza una participación cercana al 74% en el mercado brasileño. Pese a esta posición, Enaex aún ve espacio para seguir creciendo en el país y considera que existe un “desafío de crecimiento bien relevante para los próximos años aquí en Brasil”.
Así lo explicó a DF el nuevo vicepresidente de Enaex Brasil, Rodrigo Pastor, quien hace pocas semanas asumió el liderazgo de la filial tras encabezar durante los últimos años la operación peruana de la compañía.
El ejecutivo detalló que las vías de crecimiento de la empresa de explosivos en Brasil responden a dos factores. Por una parte, al avance de proyectos greenfield y a la incorporación de nuevas iniciativas que “van a entrar este año y en los próximos que siguen también”.
Por otra, al “crecimiento orgánico que las propias operaciones que están produciendo aquí (en Brasil) van a construir en los próximos cinco a seis años”.
Aunque Pastor evitó identificar los proyectos específicos, señaló que varias de estas iniciativas ya se incluyen en la cartera oficial del Ministerio de Minas y Energía de Brasil y que algunas se encuentran actualmente en construcción. “Creemos que de aquí a dos o tres años ya estarán produciendo minerales”, comentó.
Enaex ingresó al mercado brasileño en 2015 y, desde entonces, la operación se ha transformado en un negocio crucial para la compañía tanto en la región como a nivel global.
Hace algunos años, “Chile era el mercado más relevante” para la empresa, pero hoy más del 60% de sus ingresos proviene de operaciones fuera del país.
En ese sentido, el ejecutivo afirmó que aunque el mercado chileno sigue siendo una plaza “tremendamente relevante”, hoy el peso de los mercados “fuera de Chile ya es mayor que el propio mercado chileno”.
Enaex suma unos 420 clientes en Brasil: poco más de la mitad del negocio corresponde a minería y el resto a industrias de materiales de construcción y obras civiles.
Un mercado diferente
Pastor aseguró que Brasil presenta desafíos distintos a los de otros mercados de la región. Mientras Perú y Chile concentran gran parte de la actividad de Enaex en operaciones mineras en tanto que Brasil posee un mercado más diversificado.
Actualmente, Enaex atiende alrededor de 420 clientes en Brasil, donde poco más de la mitad del negocio corresponde a minería, mientras el resto se distribuye entre industrias ligadas a materiales de construcción y obras civiles.
Sin embargo, será precisamente la minería el segmento en el que, según el ejecutivo, “vemos que tiene un potencial de crecimiento bien relevante”.
El vicepresidente relacionó el crecimiento de ese segmento con la cartera de nuevos proyectos mineros y con la ampliación de las operaciones que ya se encuentran produciendo. “Porque los proyectos greenfield precisamente están alojados en la parte minera y el crecimiento orgánico que vemos también tiene mucho que ver con las operaciones mineras que están hoy día produciendo” argumentó.
Además de las diferencias en el portafolio, uno de los principales desafíos de la operación brasileña es la extensión territorial del país.
Según explicó Pastor, “las operaciones están distribuidas en prácticamente toda la superficie del país” y existen largas distancias y diversos puertos de entrada para la importación de materias primas y de productos terminados.
En cuanto al plan de inversiones para este año, Pastor señaló que Enaex proyecta destinar cerca de US$ 100 millones a nivel global, pero evitó precisar cuánto corresponderá específicamente a Brasil. Los recursos estarán destinados principalmente a la incorporación de nuevas tecnologías, mejoras de eficiencia operacional, renovación de equipos y renovación de la flota.
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