Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF SUD Multilatinas
Multilatinas

El desafío de Enaex en Brasil: crecer más allá del 74% del mercado que ya controla

La filial de Sigdo Koppers es diversa productiva y geográficamente y en esta heterogeneidad radica su gran potencial, dice su líder en este mercado.

Por: Almudena Larraín

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

ENAEX Minera Brasil Minería
<p>Vicepresidente de Enaex Brasil, Rodrigo Pastor.</p>

Vicepresidente de Enaex Brasil, Rodrigo Pastor.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Barros & Errázuriz: la apuesta temprana por la IA que hoy alcanza al 80% de sus abogados
2
DF LAB

Andrés Couve, exministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: “Para llegar al 1% del PIB, el sector privado tiene que aumentar siete veces su inversión en I+D”
3
Empresas

Fontaine afirma que el proyecto de litio de Codelco y Rio Tinto en el Salar de Maricunga podría ser realidad en ocho años más
4
Empresas

“Una paradoja minera”: Imacec y empleo del sector acumulan meses de caídas pese a boom del cobre
5
Economía y Política

¿Es el modelo tributario de Paraguay una receta válida para reactivar el crecimiento de Chile?
6
Economía y Política

Fallos recientes abren debate por el cobro del impuesto al lujo pese a cambios legales para facilitar su aplicación
7
Mercados

El exBlackRock que se transformó en el “orejero” del mercado de capitales de la subsecretaria Elisa Cabezón
8
Empresas

El primer movimiento de Ffrench-Davis en CCU: reestructura plana ejecutiva y Matías Bebin asume gerencia de la firma en Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud Entre Códigos

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete