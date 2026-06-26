Sorpresa en Mercado Libre: tras 12 años, Alan Meyer deja el liderazgo de la firma en la región andina
El ejecutivo que levantó a la gigante del e-commerce en Chile abandonará la empresa en los próximos días por motivos personales, confirman fuentes al interior de la compañía.
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El ejecutivo que catapultó a Mercado Libre en Chile dejará la empresa. Tras 12 años, el vicepresidente de la compañía para los Países Andinos -Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador-, Alan Meyer, presentó su renuncia a la firma por motivos personales, según confirman tres fuentes conocedoras de la interna de la firma.
La decisión recién se está comunicando adentro de la empresa y aún no hay un reemplazante definido para su posición, la cual dejará a fin de este junio.
Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, Meyer aterrizó en la firma en 2014, básicamente con la misión de levantar la empresa en Chile, como marketplace manager. Lanzó Mercado Pago (la filial de métodos de pago) en 2015 y Mercado Envíos (de logística) en 2016.
“Tuve el privilegio de armar un equipo de primerísima línea, juntando talentos de múltiples industrias. Todo esto, permitió empezar a transformar el posicionamiento de la marca en un referente de comercio electrónico local, tal como lo es a nivel latinoamericano”, relata en su cuenta de Linkedin.
A la larga, llegaría a tomar la gerencia general en Chile, cargo que después se convirtió en el de director general. Luego, sumó a sus responsabilidades Perú y Ecuador. Luego, Colombia y Venezuela.
“Como gerente general de la operación en Chile tuve la oportunidad de seguir trabajando en el desarrollo ecosistémico de la compañía localmente, desafiando paradigmas en las industrias de pagos, logística, comercio electrónico, clasificados y desarrollo de tecnología”, afirma también en su Linkedin.
Y destaca: “Mantuve el liderazgo directo del Marketplace, posicionándolo por primera vez como el sitio de comercio electrónico n° 1 en Top Of Mind en Chile (según GFK)”.
En marzo, Meyer, en una ceremonia a la que asistió el Presidente José Antonio Kast, anunció una histórica inversión de US$ 750 millones de la empresa de capitales argentinos en Chile.
“Usted y sus ministros aquí presentes han dicho que Chile puede más y nosotros lo compartimos 100%, Chile puede mucho más. Es precisamente por eso que hemos apostado por el país. En momentos muy críticos, Mercado Libre siempre ha creído en todo el potencial que tiene para dar”, sostuvo en esa oportunidad.
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