Spotify registra un crecimiento récord de usuarios gracias a la promoción "Wrapped"

Spotify Technology SA, el gigante sueco de streaming de música, registró un número de usuarios significativamente mayor al previsto por los analistas, estableciendo un récord corporativo al aumentar la cantidad de usuarios en un solo trimestre.

La compañía atribuyó el éxito de su campaña de fin de año "Wrapped", que permite a los usuarios compartir sus artistas y canciones más escuchados en redes sociales. Spotify también mencionó el lanzamiento de una versión gratuita mejorada a nivel mundial como un factor clave en este crecimiento.

El servicio de streaming más grande del mundo sumó 38 millones de usuarios entre octubre y diciembre, alcanzando los 751 millones, según un comunicado emitido el martes. Esta cifra superó la previsión promedio de los analistas, que preveía 745,2 millones.

Los ingresos operativos fueron de 701 millones de euros ( US$ 835 millones), en comparación con las estimaciones de 639,1 millones de euros. El margen bruto, un indicador clave para los inversores de Spotify que buscan una mejora constante de la rentabilidad de la compañía, aumentó hasta el 33,1 %, un récord también. Los ingresos por publicidad, una parte del negocio que ha tenido dificultades para crecer, se redujeron interanualmente y bajaron un 4%.

La compañía también publicó una previsión para el primer trimestre de 759 millones de usuarios activos mensuales, una cifra que supera las previsiones de los analistas. Spotify proyecta que sus ingresos se mantendrán sin cambios en 4.500 millones de euros debido a las fluctuaciones del tipo de cambio.

Los últimos resultados fueron presentados por Gustav Söderström y Alex Norström, los nuevos codirectores ejecutivos de la compañía, quienes asumieron el cargo a principios de año. En las últimas dos décadas, Spotify ha evolucionado desde el streaming de música hasta incorporar podcasts, audiolibros, vídeos y, ahora, libros físicos, en su búsqueda por convertirse en un centro de entretenimiento de alcance amplio.

“Es increíble pensar que ahora atendemos a más de 750 millones de personas en todo el mundo”, declaró Norström en un discurso preparado. “Nos fundamos para resolver lo que parecía imposible, y la ambición ha sido el motor de nuestro éxito desde nuestros inicios. Y la ambición será un principio rector de nuestro próximo capítulo”.

En los últimos meses, la compañía ha introducido funciones que buscan brindar a los usuarios un mayor control sobre la plataforma, incluyendo herramientas editoriales para quienes desean personalizar su experiencia de escucha.

Una nueva herramienta, llamada lista de reproducción con indicaciones, utiliza inteligencia artificial para convertir las indicaciones de texto que describen el tipo de música que una persona desea escuchar en una lista de reproducción, basándose en el contexto en línea y sus preferencias históricas. Spotify también introdujo videos musicales en el servicio en EEUU, y la semana pasada fue una de las pocas plataformas en estrenar lo último de Taylor Swift. La compañía pagó más de US$ 11000 millones a los titulares de derechos musicales en 2025, un aumento de más del 10% con respecto a 2024.

El mes pasado, la compañía también anunció aumentos de precios para los usuarios en EEUU, elevando el costo de una suscripción individual en un dólar, a $13 al mes. Los inversores han animado a Spotify a seguir subiendo los precios en mercados donde el crecimiento se ha ralentizado. Sin embargo, tras una serie de subidas de precios por parte de varias plataformas de streaming populares en los últimos años, algunos analistas temen que no haya margen para más.

Las acciones de Spotify han bajado un 28% en lo que va de año, en comparación con una subida del 1,7% en el índice S&P.








