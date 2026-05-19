Transporte público del Gran Concepción iniciará cobro electrónico durante el tercer trimestre

El sistema automático, que será operado por el consorcio Buspay, tendrá un periodo de tres meses de marcha blanca, para facilitar la adaptación de los usuarios al nuevo esquema de pago.

El ministro de Transportes, Louis de Grange confirmó que durante el tercer trimestre de 2026 se iniciará el pago electrónico de pasajes en el transporte público licitado del Gran Concepción. La modalidad tendrá un periodo de marcha blanca de tres meses y será operado por el consorcio internacional Buspay.

El nuevo esquema de cobro transformará el actual modelo comercial, al digitalizar la recaudación de más de 17,5 millones de transacciones mensuales en los recorridos de las comunas de Concepción, Chiguayante, Hualqui, Hualpén, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Penco, Tomé, Coronel, Lota y Santa Juana.

La modernización del cobro, adjudicado al consorcio Buspay, permitirá a los usuarios abonar sus viajes mediante tarjetas bancarias, códigos QR y una nueva tarjeta de transporte local que llevará la imagen del Campanil de la Universidad de Concepción. El sistema mantendrá los beneficios vigentes para estudiantes con la TNE y para adultos mayores.

El secretario de Estado explicó que una vez que se inicie la nueva forma de recaudo, habrá un periodo de marcha blanca, periodo destinado a la adaptabilidad de los usuarios en el que convivirán el formato digital de pago con el del pago físico. Una vez finalizada esta etapa de tres meses, el cobro de la locomoción colectiva penquista será exclusivamente automatizada.

La implementación del cobro automático considera además la habilitación de 500 puntos de carga, distribuidos estratégicamente en la región. A esto se sumará la apertura de cinco Centros de Atención al Usuario, que estarán ubicados en las comunas de Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tomé y Lota para brindar soporte directo a los pasajeros.