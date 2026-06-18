Doce millones de barriles transitan por Ormuz mientras se rebaja la alerta de seguridad marítima a "moderada"

De todas maneras, el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC, su sigla en inglés) advirtió que persisten riesgos para la navegación debido a la presencia de minas y a las operaciones de despeje aún en curso.

Los buques han comenzado a retomar el tránsito por el estrecho de Ormuz. El jueves, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó que "la noche pasada 12 millones de barriles de petróleo" pasaron a través de la vía marítima, mientras que la firma de datos de comercio internacional Kpler constató que tres superpetroleros procedentes de Arabia Saudí, cargados con 6 millones de barriles de petróleo, cruzaron el estrecho con destino a Asia.

La reanudación del tráfico ocurre mientras el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC, su sigla en inglés) - una coalición internacional que vigila y reporta amenazas de seguridad en rutas navieras- redujo el nivel de amenaza para la navegación en el estrecho de Ormuz a "moderado", después de mantenerlos en "alto" desde que comenzó el conflicto el pasado 28 de febrero.

Lo anterior es consecuencia del acuerdo de paz firmado el miércoles por el Presidente estadounidense, Donald Trump, y su par iraní, Masoud Pezeshkian, documento que compromete a ambas naciones a permitir la libre navegación por la vía marítima.

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció este jueves que levantó el bloqueo hacia y desde puertos y zonas costeras iraníes. “Las fuerzas estadounidenses no están impidiendo el tránsito de embarcaciones hacia o desde puertos iraníes en el golfo Arábigo y el golfo de Omán”, detalló en un comunicado.

Por el lado de Irán, se confirmó que el tráfico de embarcaciones comerciales en los puertos del sur ha vuelto a la normalidad desde el lunes. Según una copia del memorando de entendimiento publicada este jueves en X por Pezeshkian, la nación persa organizará el paso de buques comerciales por el estrecho “sin cobro alguno durante solo 60 días”, mientras que el tránsito deberá restablecerse “dentro de 30 días”.

Riesgos persistentes

Kpler estima que 118 buques cisterna atrapados en el Golfo Pérsico podrían salir por la vía marítima en 15 días, a medida que el sector naviero tenga confianza de que pueden transitar con seguirdad.

El asunto no es trivial, considerando que la Organización Marítima Internacional (OMI, su sigla en inglés) señaló haber verificado “al menos 46 ataques contra la navegación internacional en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero de 2026”.

De hecho, pese a la rebaja de la amenaza, JMIC advirtió que "os navegantes deben ser advertidos de la existencia de minas y prever una presencia naval mientras continúan las operaciones de despeje”. Al respecto, también informó la ubicación confirmada de al menos una mina en la zona.

Por lo anterior, recomendó utilizar una ruta alternativa por aguas territoriales de Omán, la cual ha sido verificada como libre de minas y es considerada actualmente la ruta más segura para el tránsito comercial.

Con todo, según las previsiones de la señalada firma de datos, una docena de buques cisterna podrían entrar por el estrecho diariamente al Golfo para repostar petróleo en los 30 días posteriores al acuerdo, cifra todavía inferior al centenar que lo hacía previo a la guerra desatada el 28 de febrero.

Cabe destacar que, como parte del acuerdo Irán se comprometió a no cobrar peajes a las embarcaciones que transitan por el corredor. Eso sí, de forma paralela a las negociaciones con EEUU, Irán y Omán sostendrán conversaciones para definir la futura administración y los servicios marítimos de Omuz, en conformidad con el “derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los Estados ribereños” del golfo Pérsico, según establece el acuerdo.