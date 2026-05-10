Trump califica de "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz estadounidense

Teherán había pedido anteriormente el fin de la guerra a cambio del levantamiento de las sanciones y el desbloqueo de activos.

Por Aime Williams desde Washington y Najmeh Bozorgmehr desde Teherán

Donald Trump calificó de “inaceptable” la respuesta de Irán a la más reciente propuesta de paz de Estados Unidos, mientras ambas partes mantenían un frágil alto al fuego, aunque sin señales de un fin cercano para la guerra.

Irán presentó durante la mañana de este domingo a Pakistán su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin a una guerra que ya acumula más de dos meses, según informó la agencia estatal IRNA.

“Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘representantes’ de Irán”, escribió Trump en Truth Social. “No me gusta: ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!” El Presidente estadounidense no entregó detalles sobre el contenido de la respuesta iraní.

Teherán no reaccionó de inmediato a los comentarios de Trump. Sin embargo, la agencia Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, citó a un funcionario no identificado que señaló que la propuesta iraní enfatiza “la necesidad de poner fin inmediatamente a la guerra y garantizar que no haya nuevas agresiones contra Irán”.

La propuesta iraní también exige el levantamiento de las sanciones estadounidenses, el fin de la guerra “en todos los frentes” -en una clara referencia a los ataques israelíes en Líbano- y el “control iraní” del estrecho de Ormuz. Además, pide el fin del bloqueo estadounidense a las importaciones y exportaciones iraníes a través de sus ciudades portuarias del sur, según Tasnim.

Asimismo, señala que Irán busca una suspensión de 30 días de las sanciones petroleras, período durante el cual podrían liberarse sus activos congelados, aunque no menciona propuestas iraníes relacionadas con asuntos nucleares.

¿Más lejos que cerca?

A comienzos de esta semana, Irán había dicho que estaba evaluando las propuestas de EEUU para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y alcanzar un acuerdo sobre las actividades nucleares de Teherán. A cambio, Washington ofrecería cierto alivio de sanciones y desbloquearía algunos activos iraníes.

Más temprano este domingo, Trump acusó a Irán de “estar jugando” con EEUU, antes de lanzar una diatriba contra el acuerdo nuclear de 2015 firmado entre Teherán, la administración Obama y otras potencias mundiales.

“Durante 47 años, los iraníes nos han estado ‘tomando el pelo’, haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con bombas en las carreteras, reprimiendo protestas y, recientemente, eliminando a 42 mil manifestantes inocentes y desarmados, mientras se reían de nuestro ahora GRAN país OTRA VEZ. ¡Ya no se reirán más!”, manifestó.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que el programa 60 Minutes de CBS difundiera fragmentos de una entrevista con Benjamin Netanyahu, en la que el primer ministro israelí afirmó que el conflicto con Irán “no ha terminado”.

Netanyahu sostuvo que Irán aún no ha renunciado al material que Israel teme que algún día pueda convertirse en un arma nuclear.