¿Un viejo conocido en ENAP? Rodrigo Álvarez se perfila como candidato para tomar la presidencia de la estatal
Ya lideró la empresa entre 2011 y 2012, cuando fue ministro de Energía del primer gobierno de Sebastián Piñera.
Rodrigo Álvarez, uno de los nombres emblemáticos de la UDI, sería una de las cartas que baraja el Presidente electo, José Antonio Kast, para presidir la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
Según fuentes conocedoras del proceso interno que lleva adelante el republicano para la designación de los cargos en las estatales, más allá de la creciente relación entre Álvarez y Kast en el último periodo, el gremialista corre con ventaja por su vasta expertise política y por su conocimiento de la empresa, la cual ya lideró entre 2011 y 2012, cuando fue ministro de Energía del primer Gobierno de Sebastián Piñera. Cabe recordar que, previamente, en ese mismo gobierno, Álvarez también ejerció como subsecretario de Hacienda.
Cabe recordar que el abogado de la PUC, exdiputado por la Región de Magallanes (cargo en el cuál llegó a ser presidente de la Cámara Baja) y exconvencional constituyente fue uno de los primeros nombres fuertes de ChileVamos en apoyar a Kast, incluso antes de la primera vuelta, e instó a su sector a apoyar a quien ganara de la derecha de cara al balotaje.
