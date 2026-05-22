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Secreto de la Patagonia desarrolla línea de cócteles con La Pizka y sella acuerdo con Fantástico Sur

La chocolatería basada en el calafate, un berry típico de la zona austral, factura cerca de US$ 1 millón y produce unos 10 mil kilos de chocolate, pero se ha expandido a otras líneas, como jarabes, mermeladas y licores.

Por: Silvanio Mariani

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Secreto de la Patagonia desarrolla línea de cócteles con La Pizka y sella acuerdo con Fantástico Sur</p>

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