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Colusión de la centolla: FNE exhibe expediente con más de 1.900 archivos y defensas cuestionan alcance de la evidencia

DF Regiones tuvo acceso al acta de la audiencia que marcó el inicio de la fase probatoria ante el TDLC. Uno de los puntos más tensos de la jornada estuvo relacionado con discrepancia sobre la cantidad de documentos aportados por la FNE, ya que originalmente había señalado que disponía de 58 mil archivos.

Por: Silvanio Mariani

Publicado: Jueves 9 de abril de 2026 a las 19:20 hrs.

Alimentos pesca justicia TDLC FNE colusión
<p>Colusión de la centolla: FNE exhibe expediente con más de 1.900 archivos y defensas cuestionan alcance de la evidencia</p>

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