H&M se expande a Punta Arenas con su tienda más austral del mundo y la número 31 en el país

El 18 de junio, además, será la reapertura de su remodelado local del Alto Las Condes, que incluye la llegada de su formato H&M Home.

La cadena de moda sueca H&M, una de las mayores a nivel global, abrirá este año su primera tienda en Punta Arenas, en el Mall Espacio Urbano Pionero. Su local número 31 en Chile será además el más austral de la empresa en todo el mundo.

“Estamos muy felices de seguir creciendo en Chile y poder llegar próximamente a Punta Arenas, acercando nuestra propuesta de moda y calidad al mejor precio, de manera sostenible, a más personas en el país”, señaló la sales manager de H&M para Chile, Perú, Uruguay y Paraguay, Anna Barigazzi.

En Argentina, otro mercado con centros urbanos ubicados en el extremo más austral del continente, H&M tiene contemplada su primera inauguración recién para 2027.

De este modo, la multinacional continúa ampliando su presencia en regiones, ya que de sus 31 sucursales, poco más de la mitad (16), se ubican en la capital, mientras que las demás (15) se distribuyen en el resto del país.

La tienda de Punta Arenas extiende además el alcance de la cadena en el sur de Chile, donde hasta ahora contaba con seis ubicaciones, y que llegaba por este extremo solo hasta Puerto Montt.

Aunque por ahora la cadena no precisó la fecha exacta de la apertura, adelantó que próximamente se estarán entregando nuevos detalles sobre el día específico y las actividades para marcar el evento.

Reapertura en Alto Las Condes

Junto con su estreno en la capital de la Región de Magallanes, H&M anunció la reapertura de su tienda en el centro comercial Alto Las Condes, en Santiago, programada para el 18 de junio. La tienda fue completamente remodelada bajo el nuevo estándar global de la marca y entre sus principales novedades destaca la llegada del formato H&M Home, su línea de decoración y artículos para el hogar.

“La reapertura de Alto Las Condes representa nuestra evolución como marca y el compromiso constante por ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes”, destacó Barigazzi.

El local remodelado ofrecerá una experiencia de compra más moderna, con mejoras en tecnología y diseño, nuevos espacios, fitting rooms remozados, y eficiencia energética. Además se están incorporando cajas self check-out, convirtiéndose en la primera tienda del sales market de Chile, Perú, Uruguay y Paraguay en implementar este sistema de pagos.

Como parte de esta reapertura, H&M realizará distintas activaciones especiales durante la mañana, incluyendo sorpresas y regalos para quienes visiten la tienda.