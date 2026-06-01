Gremios de transporte y turismo valoran anuncio de Kast de inversión de $ 800 mil millones para el Plan Ruta Austral

El megaproyecto de más de 800 kilómetros destacado por el mandatario permitirá reducir hasta en siete días los traslados entre Punta Arenas y Santiago, beneficiando a las principales industrias de las regiones australes.

Con una inyección de $ 800 mil millones, el Plan Ruta Austral anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública, permitirá expandir la Carretera Austral en el tramo comprendido entre La Junta y Villa O'Higgins, terminando con 50 años de dependencia logística de Argentina y transformar la economía extremo sur de Chile.

El megaproyecto de 841 kilómetros, tendrá carácter bimodal (combina trayectos terrestres con cuatro trasbordos marítimos hasta llegar a Magallanes), multiplicará por cinco la inversión histórica en la zona y podría convertir a la Patagonia chilena en un polo estratégico de desarrollo productivo y fortalecimiento de la industria turística.

Para el sector del transporte, el anuncio representa la consolidación de una demanda histórica. Freddy Martínez, presidente de la Federación de Transportistas Centro-Sur, valoró la confirmación de los fondos que permitirán el tránsito fluido de camiones articulados, proyectando un impacto transversal en el comercio local y la hotelería.

"No es posible que tengamos ya 50 años pasando por Argentina para poder llegar a la zona austral de Chile, porque necesitamos tener nuestro propio sistema de cómo llegar a ese lugar", afirmó Martínez, recordando el movimiento gremial previo "Chile por Chile" hasta el Palacio de La Moneda.

Continuidad del proyecto

La conexión terrestre a través de la Ruta 7 y tal como informó DF Regiones en febrero de este año, ya inició los primeros estudios de prefactibilidad. En esa oportunidad, dirigentes del transporte como el propio Martínez y representantes locales, se reunieron con la entonces ministra de Obras Públicas, Jessica Flores, para conocer los trazados de la vía y consensuar optimizaciones para los desplazamientos futuros.

Según detalló, la reunión con el MOP de ese momento permitió focalizar los recursos en la rectificación de curvas, el ensanchamiento de puentes y el aumento en la frecuencia de barcazas permitiría reducir los tiempos de viaje entre Magallanes y Santiago de 14 a sólo siete días.

El dirigente valoró que el actual Gobierno diera continuidad al proyecto de infraestructura y destacó que el hecho de que se le asigne una inversión mayor es una oportunidad de desarrollo invaluable.

Oportunidades turísticas

La industria turística también proyecta en esta nueva infraestructura terrestre una plataforma para la reactivación económica de la macrozona austral. Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), subrayó que “el sur de Chile tiene un potencial turístico extraordinario y todavía subaprovechado, por lo que iniciativas de esta naturaleza pueden abrir oportunidades reales para destinos que necesitan conectividad, infraestructura y mejores condiciones de acceso para desplegar todo su potencial”.

Sin embargo, advirtió que el desarrollo terrestre debe ir acompañado de medidas paralelas y concretas para fortalecer la conectividad aérea regional. En esa línea, apuntó a las brechas que persisten en las rutas interregionales, señalando que polos territoriales de alta vocación turística aún dependen ineficientemente de conexiones vía Santiago para trasladarse entre regiones vecinas.

“Creemos que es necesario avanzar en medidas concretas que permitan fortalecer la conectividad aérea regional, especialmente en el sur del país (…) Hoy existen territorios con una alta vocación turística que siguen dependiendo de conexiones vía Santiago para trasladarse entre regiones, mientras rutas estratégicas como Concepción–Puerto Montt o una mayor conectividad hacia Chiloé continúan representando desafíos para el desarrollo turístico y económico de esos destinos”, afirmó Zalaquett.