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Colusión de la centolla: a horas de que comience audiencia de presentación de pruebas, habla el denunciante que estalló el caso

José Reinaldo Hernández, quien acudió a la Fiscalía Nacional Económica en julio de 2020, cuestionó que las empresas aludidas continúen beneficiándose de millonarios subsidios estatales, y reclamó que las multas exigidas por el ente persecutor deberían ir a indemnizar a los pescadores afectados.

Por: Silvanio Mariani

Publicado: Miércoles 8 de abril de 2026 a las 13:45 hrs.

colusión TDLC Alimentos pesca justicia
<p>Colusión de la centolla: a horas de que comience audiencia de presentación de pruebas, habla el denunciante que estalló el caso</p>

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