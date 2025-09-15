TC declara admisible recurso de exportadoras y decidirá disputa por buque Maersk que varó con cerezas en alta mar
Las agrícolas reclaman que el plan de compensación de la naviera no les devolvería ni el 10% de lo perdido, por lo que buscan anular el proceso y acudir a otras instancias.
Noticias destacadas
El buque Saltoro, de la naviera danesa Maersk, quedó varado en alta mar el 13 de enero, lo que implicó la pérdida de 1.300 contenedores de cerezas chilenas, avaluadas (según valor FOB) en cerca de los US$ 160 millones.
Pero la disputa estalló luego de que, en febrero, Maersk iniciara ante el 5° Juzgado Civil de Valparaíso una solicitud para constituir un “fondo de limitación de responsabilidad”. El tema es que dicho fondo implicaría el pago de solo $ 15.213 millones (unos US$ 16 millones), es decir, en torno a un 10% de los perjuicios de la fruta, que finalmente fue destruida.
La pugna en la justicia civil terminó escalando al Tribunal Constitucional (TC), sede a la cual acudió un grupo de exportadoras -entre las que se incluyen David del Curto, Monte Verde y San Francisco Lo Garcés- con el fin de suspender el procedimiento y, eventualmente, poder acceder a otras instancias legales para exigir el pago de una compensación mayor.
Jorge Bermúdez, socio de Msya Abogados. Foto: Aton
“La aplicación del estatuto que configura el fondo de limitación de responsabilidad provoca una situación de desprotección de los derechos de nuestras representadas, generando una consecuencia del todo desproporcionada por los efectos que la constitución de dicho fondo comporta y un efecto inconstitucional en su aplicación”, argumentaron las empresas al momento de ingresar el requerimiento.
En agosto, el TC ya había suspendido temporalmente el procedimiento que tramitaba el 5° Juzgado Civil de Valparaíso y, ahora, declaró admisible el requerimiento deducido por las exportadoras.Los argumentos
Las empresas son representadas por Carlos Cayazzo, socio de Estudio Carvallo, pero además, ficharon para la causa al excontralor, Jorge Bermúdez, hoy socio de Moreno, Sáez & Avilés Abogados (MSyA).
Bermúdez señala a DF que el juicio civil se va a mantener suspendido hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo del asunto. El excontralor explica que, cuando una empresa internacional limita su responsabilidad, excluye la posibilidad de litigar en cualquier tribunal, ya sea local o extranjero. De ahí las intenciones de este requerimiento.“Dejar sin efecto el fondo de limitación, lo que va a permitir es que las personas que sufrieron los daños, es decir, las exportadoras y los agricultores, puedan demandar en la jurisdicción que corresponda (...) Es decir, estamos tratando de levantar este impedimento legal que hoy día existe para poder reclamar ante un tribunal”, adelanta.
El jurista plantea que se está ocupando una figura obsoleta y que buscan sentar un precedente para que los riesgos del transporte marítimo sean compartidos. “Evidentemente la navegación puede comportar algunos riesgos, pero no puede ser que la peor parte se la lleve el exportador. La institución del fondo de limitación de responsabilidad tenía sentido cuando había piratas, cuando un barco se hacía a la mar y perdías contacto con él hasta que regresaba al mismo puerto (...) nada de eso hoy día existe”, argumenta.
Al cierre de esta edición, Maersk no respondió las consultas de DF.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Boccardo revela que asesores del Gobierno se contactaron con el Banco Central para abordar polémico informe sobre el efecto de 40 horas y salario mínimo en el empleo
"Nuestros técnicos, tanto de Hacienda como de Trabajo, se han comunicado con el Banco Central. Nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado", aseguró la autoridad.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete