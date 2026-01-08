Salmones Blumar busca aumentar a 19 mil toneladas su producción en Magallanes con la optimización de sus centros en Isla Riesco

La compañía ingresó al SEA dos proyectos con los que espera elevar su biomasa autorizada a casi 19 mil toneladas por ciclo, sin ampliar la superficie de sus concesiones.

Una inversión total estimada en US$ 3,6 millones es el capital que Salmones Blumar proyecta inyectar en la Región de Magallanes para aumentar la eficiencia de dos centros de cultivo que mantiene en Isla Riesco. La compañía ingresó dos Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que, de aprobarse, permitirían a la empresa elevar su biomasa a 19 mil toneladas por ciclo productivo.

Las inversiones en los centros de engorda Mina Elena y María Olvido, apuntan a potenciar la infraestructura existente, mediante una reingeniería de jaulas, pasando del formato circular a cuadrados de 40 x 40 metros y otros 20 metros de profundidad, sin la necesidad de solicitar nuevas hectáreas de concesión ni de construir instalaciones terrestres. En conjunto, ambos proyectos permitirían a la salmonera incrementar en 7 mil toneladas la producción de la especie salmón del Atlántico (Salmo salar) por ciclo productivo.

Configuración de las balsas

Las aguas de Magallanes se ha consolidado como un polo clave para la industria salmonera nacional, debido a sus condiciones sanitarias y bajas temperaturas, factores determinantes para el control de cáligus, un parásito que afecta a la biomasa de salmones y cuyo control demanda altos costos, y a la calidad del producto final. Con estos criterios, la propuesta descarta obras en tierra, manteniendo el carácter 100% offshore de las operaciones para reducir el impacto ambiental.

La inversión por cada centro bordearía los US$ 1,8 millones, destinados principalmente a la renovación de jaulas, fondeo y pontones, de manera que el formato cuadrado optimice la densidad de cultivo en el mismo espacio físico.

Respecto a la capacidad productividad que la compañía proyecta, el centro Mina Elena aumentará de 5 mil a más de 9.600 toneladas por ciclo, pasando de 23 jaulas circulares a 18 estructuras cuadradas. En tanto, el centro María Olvido incrementaría la biomasa de 7 mil a 9.400 toneladas, sustituyendo las 32 jaulas circulares existentes por 20 con el mismo formato y dimensiones de su centro vecino.

Ambos centros mantendrán ciclos de cultivo estimados en 20 meses, proyectando un peso promedio de cosecha de 5,7 kilos por ejemplar WFE.

Plazos

De acuerdo al cronograma planificado por Salmones Blumar, se estima María Olvido sea el primero que inicie su construcción, en marzo de 2027, para una entrada en operaciones en junio del próximo año. Mina Elena en tanto, podría comenzar a construirse en agosto de 2028, para comenzar a operar en noviembre.

Respecto al impacto laboral, la fase de construcción de cada proyecto demandará un peak de hasta 18 trabajadores, con un promedio de 8 a 14 personas durante su operación, reforzando el encadenamiento productivo de servicios acuícolas en la región austral.