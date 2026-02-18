Click acá para ir directamente al contenido
Toyota, HIF y Mitta concretan alianza para operar flota abastecida por la primera planta de combustible sintético del mundo

La iniciativa, que cuenta con la colaboración logística de Transpetrol, busca validar comercialmente la combinación de vehículos híbridos y gasolina sintética carbono neutral en condiciones reales, utilizando la infraestructura de carga existente en la Patagonia.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Jueves 19 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

