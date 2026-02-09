MOP inicia obras de muelle en la Antártica por US$ 34 millones para reforzar presencia soberana
La iniciativa considera la construcción de un muelle operativo de 47 metros de largo y 22,5 metros de ancho, además de una explanada de apoyo portuario de 1.600 metros cuadrados.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio inicio a la construcción del muelle de Bahía Fildes, en la isla Rey Jorge, en la Antártica, una obra de infraestructura portuaria considerada estratégica para el fortalecimiento de la presencia soberana del país en el continente blanco.
El proyecto, ejecutado por la Dirección de Obras Portuarias (DOP), contempla una inversión cercana a los US$ 34,2 millones y se desarrollará en tres etapas, en función de las ventanas operativas disponibles entre los meses de noviembre y marzo. De acuerdo con el cronograma, las obras se extenderán hasta marzo de 2028.
En su primera fase, la iniciativa considera la construcción de un muelle operativo de 47 metros de largo y 22,5 metros de ancho, además de una explanada de apoyo portuario de 1.600 metros cuadrados, infraestructura destinada a mejorar las capacidades logísticas, científicas y operativas en la zona.
“El nuevo muelle permitirá modernizar las capacidades portuarias chilenas en el continente blanco, fortaleciendo el apoyo a la Armada, Fuerza Aérea, Instituto Antártico Chileno (INACH) y a las bases permanentes, además de mejorar las condiciones de seguridad para las personas que operan en uno de los entornos más exigentes del planeta”, afirmó el seremi del MOP Magallanes y de la Antártica Chilena, José Luis Hernández.
Cabe precisar que el inicio de las faenas se concretó con la recalada del buque multipropósito de la Armada de Chile -denominado Sargento Aldea- en Punta Arenas, desde donde se embarcaron los primeros materiales de construcción con destino a Bahía Fildes.
Operación logística
Para la ejecución del proyecto, el Estado activó la operación “Base Soberanía”, que considera un despliegue logístico destinado al transporte y abastecimiento de materiales necesarios para la construcción del muelle.
En este contexto, unidades navales desplegadas en el territorio antártico, junto a la Gobernación Marítima del Territorio Chileno Antártico, se encargan de asegurar el traslado y el apoyo logístico requerido para el desarrollo de la obra.
A la fecha, la Armada ha transportado más de 3.000 toneladas de materiales, proceso que se extenderá hasta marzo de este año, con el apoyo de los buques Galvarino y Janequeo. Entre los insumos considerados se encuentran muros prefabricados de hormigón, tablestacas metálicas y rellenos granulares para la estructura del muelle.
Adicionalmente, la Armada fue mandatada para el traslado de suministros destinados a la reparación de la pista del Aeródromo Teniente Marsh, ubicado en las cercanías de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, de la Fuerza Aérea de Chile, infraestructura clave para la conectividad aérea en la Antártica.
