La conservadora Takaichi se posiciona como ganadora en elecciones de Japón, según los sondeos
El Partido Liberal Democrático (PLD) lograría entre 274 y 328 escaños de los 465 en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.
Noticias destacadas
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se posicionó este domingo como ganadora en las elecciones generales anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento y lograría ampliar con creces la estrecha mayoría de su coalición, estimaron medios como la cadena de televisión pública NHK o la agencia de noticias Kyodo tras el cierre de los colegios electorales.
Según sondeos a pie de urna de NHK, el Partido Liberal Democrático (PLD) de la conservadora lograría entre 274 y 328 escaños de los 465 en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.
Takaichi superaría así en solitario la mayoría absoluta de 233 escaños que se marcó como meta, aunque los resultados oficiales de la contienda no se esperan hasta el lunes.
Su aliado, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), obtendría según NHK entre 28 y 38 escaños, por lo que entre ambos superarían la marca de los 300 diputados.
"Creo que el público sintió y entendió la determinación de nuestra primera ministra. Ahora tenemos un mandato fuerte tras estas elecciones y seguiremos adelante con nuestras políticas", valoró en una entrevista con NHK el actual ministro de Defensa (y excandidato a liderar el PLD), Shinjiro Koizumi.
Otros medios japoneses también dan por ganadora a Takaichi. La agencia de noticias Kyodo afirmó que la formación de la primera ministra ganaría "al menos" 233 escaños, y 261 junto con Ishin. Jiji Press, por su parte, señaló que la coalición gobernante podría ganar 300 escaños en la Cámara Baja del Parlamento.
"Todavía estamos en el proceso de recuento de votos", matizó a NHK el secretario general del PLD, Shunichi Suzuki.
El gran perjudicado de la cita electoral parece ser la nueva Alianza Reformista Centrista, unión del Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito, exsocio de coalición del PLD pero que abandonó su alianza tras la elección de Takaichi como líder.
Entre ambos lograrían solo entre 37 y 91 escaños, muchos menos de los 172 que ostentaban antes del adelanto electoral, según las proyecciones de NHK.
Hiromasa Nakano, secretario general en funciones de Komeito y colíder de la Alianza, dijo en una entrevista con NHK que deben aceptar los resultados "con seriedad y humildad" aunque aún quedan muchos distritos donde el conteo continúa.
Si la coalición gobernante logra superar los 310 escaños (dos tercios de la cámara), esto le permitiría aprobar proyectos de ley rechazados por la Cámara Alta, donde el PLD e Ishin están en minoría, una condición indispensable para reformar la Constitución.
El populista Sanseito, marcadamente antiinmigración, obtendría según las proyecciones de NHK entre 5 y 14 escaños, frente a los dos con los que contaba en la Cámara Baja antes de su disolución. Sohei Kamiya, el líder de la formación, afirmó en declaraciones a NHK "haber recibido un gran impulso", aunque "no pudimos extender el recuento de votos como esperábamos" debido al auge del PLD.
La jornada electoral estuvo marcada por las fuertes nevadas, que obligaron a algunos colegios electorales a aplazar su apertura o cerrar antes de la hora prevista, aunque el voto anticipado superó al de otras citas electorales.
Según las últimas cifras disponibles, hasta las 19:30 un 28,18% del electorado había votado este domingo, 3.31 puntos porcentuales menos que en las generales de 2024, mientras que más de 27 millones de japoneses (alrededor de un 26% del electorado) votaron de forma anticipada.
Takaichi, cuyo Gobierno ha gozado de altos índices de popularidad desde que llegó al poder en octubre (tras hacerse con las riendas del PLD en unas primarias), presentó los comicios como un referéndum a su mandato, y llegó a decir que dimitiría si su coalición con Ishin no lograba una mayoría absoluta de 233 escaños.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
El acuerdo, que debe pasar por Contraloría para entrar en vigencia, pondría fin al arbitraje iniciado en 2021 por los controladores de la concesionaria en el Ciadi contra el Estado de Chile.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete