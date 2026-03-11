IPSA abre con leve baja mientras el petróleo retoma alzas por incertidumbre sobre resolución de la guerra contra Irán
El crudo Brent repuntaba 4% a US$ 91,3 por barril, en momentos en que siguen reportándose ataques a los cargueros que buscan atravesar el estrecho de Ormuz. El precio venía de caer 11% en la víspera, pues Donald Trump dijo que la guerra se resolverá "muy pronto".
La Bolsa de Santiago inició operaciones en una jornada de miércoles donde se regula el entusiasmo que se había visto por una posible resolución de la guerra en Medio Oriente.
El S&P IPSA, que viene de cerrar con una fuerte alza, retrocedía 0,2% hasta los 10.586,33 puntos en la apertura de la sesión, arrastrado por Latam (-2,2%). Por el lado de las ganancias, Ripley (2,2%) lideraba tras superar las expectativas con sus resultados del cuarto trimestre de 2025.
Los futuros del Dow Jones caían 0,2%, mientras los del S&P 500 y el Nasdaq 100 se estabilizaban. Recién se supo que el IPC estadounidense de febrero subió 0,3% mensual, y 0,2% en la serie subyacente, tal como se esperaba.
En Europa, el continental Euro Stoxx 50 retrocedía 1,1% y el FTSE 100 de Londres bajaba 0,9%. Al cierre de la jornada asiática, el japonés Nikkei aumentó 1,4%, el CSI 300 de China continental creció 0,6% y el hongkonés Hang Seng disminuyó 0,2%.
La Agencia Internacional de Energía propuso una histórica liberación de reservas de petróleo. Al inicio de la semana, la noticia de que los ministros del G7 estaban discutiendo un anuncio como este contuvo la escalada de los precios.
