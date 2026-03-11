Click acá para ir directamente al contenido
IPSA abre con leve baja mientras el petróleo retoma alzas por incertidumbre sobre resolución de la guerra contra Irán

El crudo Brent repuntaba 4% a US$ 91,3 por barril, en momentos en que siguen reportándose ataques a los cargueros que buscan atravesar el estrecho de Ormuz. El precio venía de caer 11% en la víspera, pues Donald Trump dijo que la guerra se resolverá "muy pronto".

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 11 de marzo de 2026 a las 09:35 hrs.

