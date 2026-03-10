Gestores globales analizan oportunidades y riesgos de inversión en medio de conflictos geopolíticos
En el marco del seminario global de Vinci Compass, los analistas aseguraron que períodos de volatilidad cortos son una buena opción para exponer el capital.
Noticias destacadas
El seminario global de Vinci Compass, realizado este martes, reunió a diversos actores del mercado financiero local e internacional.
En un panel centrado en el contexto geopolítico y macroeconómico actual, representantes de Wellington, Blackstone y Verde Asset Management analizaron las implicancias de este escenario en las inversiones y la gestión de portafolios.
Entre los expertos surgieron dos conclusiones principales. La primera, es que el ciclo geopolítico que atraviesa el mundo estaría acercándose a su fin; y la segunda, este escenario abre múltiples oportunidades para quienes se posicionen adecuadamente.
Oportunidades
A juicio del socio de Verde Asset Management, Luiz Parreiras, “la oportunidad está en tener un horizonte ligeramente más largo que el inversionista promedio”, ya que permite pensar mejor las decisiones de inversión en momentos en que gran parte del mercado actúa con rapidez. Además, recalcó que “la volatilidad de muy corto plazo crea oportunidades, como las vistas estas semanas”.
El managing director de Blackstone, Carlos de Mello, sostuvo que “estos períodos son muy interesantes para nosotros”, y aseguró que la firma cuenta actualmente con cerca de US$ 200 mil millones disponibles para invertir.
Por su parte, el managing director de Wellington, Thomas Mucha, advirtió que uno de los riesgos en este escenario es “no entender que cada uno de los incidentes políticos que ocurren no son aislados, todos están conectados. Cuando uno lo ve, entiende que es necesario cambiar las estrategia de inversión”.
Los analistas coincidieron en que hoy uno de los principales riesgos para los mercados es que los inversionistas institucionales se comporten como minoritarios, lo que tiende a amplificar los episodios de euforia o pánico.
Asimismo, los expertos del panel mencionaron como otro riesgo la acumulación de deuda en las economías desarrolladas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
Los nombres que se barajan para liderar la Corfo: un exsubsecretario de Economía de Piñera, entre ellos
Julio Pertuzé, ingeniero y profesor de la UC, es el más conocido de una lista corta que también integran Fernando Lefort y una persona ligada al mundo financiero institucional.
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete