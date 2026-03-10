Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Gestores globales analizan oportunidades y riesgos de inversión en medio de conflictos geopolíticos

En el marco del seminario global de Vinci Compass, los analistas aseguraron que períodos de volatilidad cortos son una buena opción para exponer el capital.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Miércoles 11 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Bolsa chilena gestión Sofía Fuentes inversiones medio oriente
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

¿Mensaje para Quiroz? Informe de Hacienda calcula que reducir el impuesto corporativo beneficiará principalmente a las personas de más altos ingresos
2
Economía y Política

La otra herencia de Boric: más de 5.000 juicios, cientos de sumarios y decenas de proyectos clave en tramitación
3
Regiones

Jacqueline Sepúlveda y Paulina Rincón: las candidatas que lideran la carrera por el sillón de la Universidad de Concepción
4
Empresas

Astara Chile rebaraja su portafolio tras salida de china GAC y anuncia fichaje de nuevas marcas
5
Internacional

FMI insta aprepararse para lo “impensable” y advierte riesgo inflacionario global
6
Empresas

Tras 28 años funcionando, Enel Generación desconecta definitivamente la turbina diésel del Complejo Tarapacá
7
Empresas

Millonarios Forbes 2026: Familia Luksic sube 35 puestos en el ranking de riqueza global
8
DF LAB

Los nombres que se barajan para liderar la Corfo: un exsubsecretario de Economía de Piñera, entre ellos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete