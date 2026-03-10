Gestores globales analizan oportunidades y riesgos de inversión en medio de conflictos geopolíticos

En el marco del seminario global de Vinci Compass, los analistas aseguraron que períodos de volatilidad cortos son una buena opción para exponer el capital.

El seminario global de Vinci Compass, realizado este martes, reunió a diversos actores del mercado financiero local e internacional.

En un panel centrado en el contexto geopolítico y macroeconómico actual, representantes de Wellington, Blackstone y Verde Asset Management analizaron las implicancias de este escenario en las inversiones y la gestión de portafolios.

Entre los expertos surgieron dos conclusiones principales. La primera, es que el ciclo geopolítico que atraviesa el mundo estaría acercándose a su fin; y la segunda, este escenario abre múltiples oportunidades para quienes se posicionen adecuadamente.

Oportunidades

A juicio del socio de Verde Asset Management, Luiz Parreiras, “la oportunidad está en tener un horizonte ligeramente más largo que el inversionista promedio”, ya que permite pensar mejor las decisiones de inversión en momentos en que gran parte del mercado actúa con rapidez. Además, recalcó que “la volatilidad de muy corto plazo crea oportunidades, como las vistas estas semanas”.

El managing director de Blackstone, Carlos de Mello, sostuvo que “estos períodos son muy interesantes para nosotros”, y aseguró que la firma cuenta actualmente con cerca de US$ 200 mil millones disponibles para invertir.

Por su parte, el managing director de Wellington, Thomas Mucha, advirtió que uno de los riesgos en este escenario es “no entender que cada uno de los incidentes políticos que ocurren no son aislados, todos están conectados. Cuando uno lo ve, entiende que es necesario cambiar las estrategia de inversión”.

Los analistas coincidieron en que hoy uno de los principales riesgos para los mercados es que los inversionistas institucionales se comporten como minoritarios, lo que tiende a amplificar los episodios de euforia o pánico.

Asimismo, los expertos del panel mencionaron como otro riesgo la acumulación de deuda en las economías desarrolladas.