¿Producto del proyecto que regula a las SADP? Christian Bragarnick vende su participación en Unión la Calera
El connotado empresario argentino, quien cuenta con participación en clubes europeos y en O´Higgins de Rancagua, dejó el club luego de ser accionista mayoritario.
Durante la mañana de este miércoles, a través de un hecho esencial publicado en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se dio a conocer la venta de acciones realizadas por Christián Bragarnick, uno de los dirigentes del club deportivo Unión la Calera.
El anuncio ocurre justo en momentos en que se cumple una semana desde que el Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el proyecto que regula la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales en el país. Dicha modificación prohíbe la participación de un accionista en más de un club deportivo en nuestro país y que además serán regulados por la CMF.
En el hecho esencial firmado por Christopher Pons, Gerente General de Unión la Calera SADP, comunica que Bragarnick “cedió, vendió y transfirió a los señores Sebastián Pini y Ricardo Luis Pini, ambos individualizados en el contrato, la totalidad de sus acciones sociales, quien las aceptó para sí”.
Bragarnik, cuenta con participación en clubes como Defensa y Justicia (Argentina), Elche (España), y dueño del club chileno O´Higgins.
Según una entrevista realizada por el periodista argentino Juan Pablo Varsky el 2025, el empresario afirmaba que "en Calera yo fui parte de la propiedad, yo he terminado esa situación hace muy poquito”. Recién hoy se confirmó su salida de la sociedad que poseía cerca de un 25% de participación.
Se desconocen los montos de la transacción de acciones.
