Schwager Minería logra contratos con grupo Luksic y Codelco y suma negocios por más de US$ 114 millones en el año

Según la empresa, su backlog asciende a $ 250 mil millones (US$ 260 millones) y ya tiene el 95% de las ventas comprometidas para el año.

Durante el último mes, Schwager Minería cerró nuevos negocios en la gran minería del cobre, lo que permitió a la filial alcanzar los $ 110 mil millones, unos US$ 114,8 millones, en negocios conseguidos en el presente año.

"Las nuevas responsabilidades con clientes están asociadas a servicios de mantenimiento en plantas de chancado, servicio integral de recuperación de activos y suministro y mantención de equipos electrógenos", dijo la compañía, quien detalló que los contratos que han sido adjudicados por empresas de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, y Codelco, con una duración de 36 a 60 meses.

El gerente general del área minera, Dagoberto Godoy, afirmó que Schwager evolucionó para contribuir "a la solución del gran desafío de la industria minera: buscar espacios de incremento de la producción de minerales que son críticos para enfrentar el calentamiento global".

