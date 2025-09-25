Schwager Minería logra contratos con grupo Luksic y Codelco y suma negocios por más de US$ 114 millones en el año
Según la empresa, su backlog asciende a $ 250 mil millones (US$ 260 millones) y ya tiene el 95% de las ventas comprometidas para el año.
Noticias destacadas
Durante el último mes, Schwager Minería cerró nuevos negocios en la gran minería del cobre, lo que permitió a la filial alcanzar los $ 110 mil millones, unos US$ 114,8 millones, en negocios conseguidos en el presente año.
"Las nuevas responsabilidades con clientes están asociadas a servicios de mantenimiento en plantas de chancado, servicio integral de recuperación de activos y suministro y mantención de equipos electrógenos", dijo la compañía, quien detalló que los contratos que han sido adjudicados por empresas de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, y Codelco, con una duración de 36 a 60 meses.
El gerente general del área minera, Dagoberto Godoy, afirmó que Schwager evolucionó para contribuir "a la solución del gran desafío de la industria minera: buscar espacios de incremento de la producción de minerales que son críticos para enfrentar el calentamiento global".
Según la empresa, su backlog asciende a $ 250 mil millones (US$ 260 millones) y ya tiene el 95% de las ventas comprometidas para el año.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
El economista planteó dudas sobre la ampliación del estudio de empleo incluido en el IPOM, señalando que se trata de un informe disponible desde diciembre de 2024 y que su difusión ahora podría responder a otros intereses.
Corte Suprema rechaza recurso de FNE que buscaba regular precios a 15 servicios de empresas sanitarias
El ente persecutor presentó esta acción ante el máximo tribunal luego de que el TDLC le negara la posibilidad de fijar tarifas en ìtemes como limpieza de fosas, la remisión de cuentas de consumo en papel o la venta de agua potable a camiones aljibes.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete