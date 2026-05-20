Gobierno Regional del Biobío descarta soterrar cruces ferroviarios de Línea 2, pero alcalde de San Pedro de la Paz insiste en que debe ser prioridad
Juan Pablo Spoerer reconoció la compleja situación fiscal, pero apuntó a la posibilidad de buscar recursos estatales sectoriales para resguardar a los vecinos, particularmente en los puntos críticos de Diagonal Biobío, Lomas Coloradas y Michaihue.
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El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, reiteró la necesidad de soterrar cruces ferroviarios de la Línea 2 dada la alta circulación peatonal y vehicular que enfrentan principalmente vecinos del sector sur de la comuna penquista. Pese a reconocer esta urgencia, desde el Gobierno Regional del Biobío, descartaron que sea parte de los proyectos prioritarios debido a la estrechez presupuestaria.
“Para nosotros lo sigue siendo (una prioridad). Se lo planteamos en una reunión al ministro Arrau hace un par de semanas (cuando lideraba la cartera de Obras Públicas). Para nosotros los subterráneos de Diagonal Biobío, Lomas Coloradas y Michaihue son los que tienen prioridad, particularmente Lomas Coloradas que es donde más gente transita”, declaró Spoerer.
El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, en tanto explicó que asumir una inversión que, según el alcalde, bordea los US$ 30 millones por cruce, no es viable. "El soterramiento yo creo que hoy, en tiempos de vacas flacas, como los que está viviendo el país… lo veo complejo. Quizás no es un momento para pensar un proyecto de esas características", sentenció la autoridad y propuso considerar alternativas de menor costo y ejecución más rápida como la habilitación de vías exclusivas en la Rutas 160, la finalización de la Ruta Costamar y la aceleración del proyecto Pie de Monte.
Aumento de población
Por la llamada Línea 2 circula diariamente y con alta frecuencia el Biotrén que une Concepción con Coronel. Al menos siete de las 13 estaciones corresponden a San Pedro de la Paz, comuna eminentemente habitacional. Junto con el tren de pasajeros, la misma vía transporta la carga que por ferrocarril circula desde y hacia Puerto Coronel, principal terminal portuario de la región; por lo tanto, la convivencia entre los sectores productivo y habitacional, es alta.
De hecho, según cifras del Censo 2024, es precisamente esta comuna la tercera con mayor densidad de población en el Biobío, con más de 150 mil habitantes, condición que entre otras razones tiene se sustenta en que San Pedro posee más terrenos aptos para la construcción residencial. Estas características han llevado a que el área sur, que colindan con la Ruta 160 y la comuna de Coronel, hayan incrementado la circulación de personas.
Spoerer comentó que está consciente de la realidad que planteada por Giacaman. Es por ello que “hemos planteado que ojalá salga (los recursos) desde la Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte (Sectra) y pueda llegar a la cartera de Concesiones o de alguna institución del Estado (…) ahí coincidimos con el Gobernador, en el sentido de que el nivel de inversión en obras públicas que requiere San Pedro, por la crisis básicamente, requiere una dinamización un poco más importante".
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