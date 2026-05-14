A lo Super Bowl: Madonna, Shakira y BTS encabezarán el primer espectáculo del entretiempo de una final de la Copa Mundial

El espectáculo se realizará el 19 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. (Foto: Reuters)

El cantante de Coldplay, Chris Martin, será el encargado de organizar el gran espectáculo programado para el 19 de julio.

Madonna y Shakira se unirán al supergrupo de k-pop BTS para encabezar el cartel del primer espectáculo del descanso de entretiempo una final de la Copa Mundial, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, según informó la FIFA el jueves.

El cantante de Coldplay, Chris Martin, será el encargado de organizar el gran espectáculo programado para el 19 de julio, añadió el organizador del torneo.

"El espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será un momento verdaderamente especial, que unirá la música, el fútbol y un compromiso compartido por mejorar las vidas de los niños de todo el mundo", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las redes sociales.

"Juntos, apoyaremos al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA y ayudaremos a crear un mayor acceso a una educación de calidad y al fútbol para los niños de todo el mundo".

La Copa Mundial, en la que participarán 48 equipos y que será coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

El torneo contará con 104 partidos, frente a los 64 anteriores, incluida una ronda eliminatoria adicional.

La Copa Mundial de Clubes del año pasado en Norteamérica, que sirvió como prueba para la Copa Mundial, también contó con un espectáculo del descanso en el que actuaron la rapera estadounidense Doja Cat, el cantante colombiano J Balvin y la cantante nigeriana Tems.