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A lo Super Bowl: Madonna, Shakira y BTS encabezarán el primer espectáculo del entretiempo de una final de la Copa Mundial

El cantante de Coldplay, Chris Martin, será el encargado de organizar el gran espectáculo programado para el 19 de julio.

Por: Reuters

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 08:13 hrs.

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<p>El espectáculo se realizará el 19 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. (Foto: Reuters)</p>

El espectáculo se realizará el 19 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. (Foto: Reuters)

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