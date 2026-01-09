Santander Chile retorna al mercado de bonos en EEUU y coloca US$ 500 millones
La colocación se efectuó a un plazo de cinco años (vencimiento en noviembre 2030) al 4,55%, logrando un spread de 82 puntos básicos sobre la tasa de referencia.
Este jueves, el holding financiero Santander Chile regresó al mercado internacional con la emisión de un bono en formato 144ª/RegS por US$ 500 millones.
La emisión de deuda se realizó en una semana marcada por una alta actividad en los mercados de capitales de Latinoamérica, en la que se anunciaron 11 tramos en siete transacciones por un volumen total de US$ 16 billones equivalentes en emisiones.
Con esta transacción, Santander Chile regresó a este mercado por primera vez desde 2021, obteniendo un spread de 14 puntos base sobre la República de Chile.
De esta forma, este mercado se consolida como el más relevante en el extranjero dentro de la estrategia de diversificación de financiamiento del Banco, sostuvo Santander en un comunicado.
La CFO de Santander Chile, Patricia Pérez, señaló que “los resultados de esta transacción reflejan el gran interés y demanda por parte de los inversionistas, a la vez que refuerzan nuestra diversificación de fuentes de financiamiento. Esto habla no solo de la fortaleza de Santander, sino también de la buena recepción que tienen las entidades chilenas en el exterior, consolidando su posición como un emisor sólido en los mercados internacionales”.
