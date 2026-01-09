Fintech argentina Pomelo prepara su aterrizaje en Panamá y Puerto Rico
El country manager del cono sur de la empresa, Santiago Witis, comentó que “hemos duplicado la facturación año tras año”, llegando a generar US$ 100 millones en cinco años.
Noticias destacadas
Hace dos años, la fintech argentina Pomelo se instaló en Chile ofreciendo infraestructura tecnológica para que bancos, retailers y otras empresas emitan y gestionen tarjetas de débito, crédito o prepago.
Actualmente, la empresa tiene operaciones en seis países de Latinoamérica y cuenta con 140 clientes en total, que se componen por bancos y fintech. Mientras que, en el territorio nacional son emisores de las tarjetas prepago de MetroMuv y los plásticos de crédito de MachBank de Bci.
El country manager del cono sur de Pomelo, Santiago Witis adelantó a DF que uno de los principales planes de Pomelo para el presente ejercicio es desembarcar en Panamá y Puerto Rico. Esto, como parte de su estrategia de crecimiento para cubrir 80% del territorio donde ocurren los pagos en América Latina.
Asimismo, Witis explicó que se encuentran en conversaciones para aterrizar en diferentes mercados de Centroamérica, el Caribe y la región andina.
Crecimiento y expansión
Tras cinco años en diferentes mercados, Witis afirmó que la empresa cumplió sus objetivos de crecimiento y afirmó “hemos duplicado la facturación año tras año”, llegando a generar US$ 100 millones durante este período.
En el mercado nacional, la fintech solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la licencia para ser emisores de tarjetas prepago para poder “habitar las nuevas infraestructuras tecnológicas (...) y generar nuevos modelos de negocios”, aseguró Witis.
Sin embargo, la autorización por parte del regulador no implica que necesariamente Pomelo comience a generar sus propios plásticos, ya que, en palabras del country manager, su modelo es de ventas corporativas.
Cambio de ciclo político
La fintech que nació en Argentina no es ajena a los cambios de Gobierno tras dos años de presidencia de Javier Milei en la Casa Rosada.
Witis comentó que “hay que esperar que las iniciativas que se han propuesto se lleven adelante y empiecen a estabilizar o a desarrollar la economía”.
Agregó que “no notamos un cambio puntual, pero sí hay expectativas, vemos que actores internacionales y regionales están empezando a ver Argentina de manera distinta y por lo mismo, hemos tenido conversaciones de nuevos proyectos”
Sin embargo, recalcó que “no pretendemos que ningún Gobierno -tanto el de Argentina, como el reciente electo en Chile- nos dé garantías, nosotros trabajamos independientes”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete