Fintech argentina Pomelo prepara su aterrizaje en Panamá y Puerto Rico

El country manager del cono sur de la empresa, Santiago Witis, comentó que “hemos duplicado la facturación año tras año”, llegando a generar US$ 100 millones en cinco años.

Hace dos años, la fintech argentina Pomelo se instaló en Chile ofreciendo infraestructura tecnológica para que bancos, retailers y otras empresas emitan y gestionen tarjetas de débito, crédito o prepago.

Actualmente, la empresa tiene operaciones en seis países de Latinoamérica y cuenta con 140 clientes en total, que se componen por bancos y fintech. Mientras que, en el territorio nacional son emisores de las tarjetas prepago de MetroMuv y los plásticos de crédito de MachBank de Bci.

El country manager del cono sur de Pomelo, Santiago Witis adelantó a DF que uno de los principales planes de Pomelo para el presente ejercicio es desembarcar en Panamá y Puerto Rico. Esto, como parte de su estrategia de crecimiento para cubrir 80% del territorio donde ocurren los pagos en América Latina.

Asimismo, Witis explicó que se encuentran en conversaciones para aterrizar en diferentes mercados de Centroamérica, el Caribe y la región andina.

Crecimiento y expansión

Tras cinco años en diferentes mercados, Witis afirmó que la empresa cumplió sus objetivos de crecimiento y afirmó “hemos duplicado la facturación año tras año”, llegando a generar US$ 100 millones durante este período.

En el mercado nacional, la fintech solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la licencia para ser emisores de tarjetas prepago para poder “habitar las nuevas infraestructuras tecnológicas (...) y generar nuevos modelos de negocios”, aseguró Witis.

Sin embargo, la autorización por parte del regulador no implica que necesariamente Pomelo comience a generar sus propios plásticos, ya que, en palabras del country manager, su modelo es de ventas corporativas.

Cambio de ciclo político

La fintech que nació en Argentina no es ajena a los cambios de Gobierno tras dos años de presidencia de Javier Milei en la Casa Rosada.

Witis comentó que “hay que esperar que las iniciativas que se han propuesto se lleven adelante y empiecen a estabilizar o a desarrollar la economía”.

Agregó que “no notamos un cambio puntual, pero sí hay expectativas, vemos que actores internacionales y regionales están empezando a ver Argentina de manera distinta y por lo mismo, hemos tenido conversaciones de nuevos proyectos”

Sin embargo, recalcó que “no pretendemos que ningún Gobierno -tanto el de Argentina, como el reciente electo en Chile- nos dé garantías, nosotros trabajamos independientes”.