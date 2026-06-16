Grupo BICE y Security reciben luz verde para integrar sus corredoras de bolsa
La firma fusionada cuenta con más de 2,4 millones de clientes y activos totales por más de US$ 37 mil millones.
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Los accionistas de BICE Inversiones Corredores de Bolsa y Valores Security aprobaron este martes la fusión de ambas entidades, en un nuevo paso dentro del proceso de integración entre Grupo BICE y Security.
La operación contempla la incorporación de BICE Inversiones Corredores de Bolsa a Valores Security, tras el visto bueno otorgado en las respectivas juntas extraordinarias de accionistas. Además, se aprobaron los acuerdos necesarios para concretar la transacción, entre ellos la relación de canje y modificaciones estatutarias.
La fusión forma parte de la reorganización derivada de la adquisición de Grupo Security por parte de Grupo BICE, operación que continúa avanzando en distintas áreas del negocio financiero. La firma fusionada cuenta con más de 2,4 millones de clientes y activos totales por más de US$ 37 mil millones.
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