Chilena Syncore inicia acciones legales contra OHLA en España por deuda de US$ 21 millones de su filial de ingeniería

La firma local recurre a la vía judicial en el mercado ibérico tras la negativa de la firma hispana de cancelar la deuda en Chile, en un conflicto que data de 2019.

La empresa chilena Syncore, especializada en montaje industrial y ejecución de proyectos de alta complejidad en los sectores de la minería e infraestructura, exigirá a la hispana OHLA pagar en España la deuda de US$ 21 millones de su filial en liquidación OHL Industrial Chile (OHLI), según ha indicado en un comunicado este martes.

La firma local recurre a la vía judicial en el mercado ibérico tras la negativa de la filial a abonar la condena arbitral -situación agravada por su actual proceso de liquidación- y ante el rechazo de la matriz, OHLA, a asumir dicho importe en su condición de garante solidario.

De este modo, Syncore ejercerá todas las acciones legales necesarias en España para que OHLA pague la totalidad de los importes reconocidos en el laudo arbitral de 2025, dijo la compañía.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Cómo se originó el conflicto

El origen de la controversia se remonta a septiembre de 2019, cuando la empresa minera Mantos Copper y OHLI suscribieron un contrato por el que la primera adjudicó a la filial de OHLA la ejecución de un proyecto en Chile (Debottlenecking Project) por un valor de US$ 160 millones. A su vez, la filial de OHLA subcontrató a Syncore por un importe de US$ 51 millones para ejecutar una parte sustancial de las obras.

Según la compañía chilena, el desarrollo de los trabajos se vio afectado por una serie de retrasos en entregas esenciales de OHLI a Syncore, lo que postergó la finalización del proyecto hasta diciembre de 2021 y generó sobrecostos operativos. Ante las discrepancias en la recepción de las obras y los saldos pendientes, Syncore acudió en mayo de 2022 al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM).

El proceso concluyó el 9 de julio de 2025 con un laudo arbitral que condenó a la filial de OHLA al pago de US$ 16,5 millones en concepto de principal, a los que se suman otros US$ 5 millones por intereses devengados. Tras el rechazo de los recursos presentados por la constructora ante la Corte de Apelaciones de Santiago y el Tribunal Constitucional chileno, el laudo devino en firme.

Ante la imposibilidad de hacer frente a los compromisos financieros derivados del fallo, OHLI solicitó el pasado mes de febrero la declaración de liquidación voluntaria. El Trigésimo Juzgado Civil de Santiago de Chile declaró formalmente la apertura del proceso concursal un mes después, en marzo.

Dentro del procedimiento de quiebra, que engloba a más de 60 acreedores, la propia filial reconoció que la deuda contraída con Syncore representa aproximadamente el 90% de su pasivo, situando a la compañía de montaje industrial como el principal acreedor individual de la liquidación.

Al encontrarse la filial insolvente y en fase de liquidación de activos, Syncore busca ahora activar la vía de la responsabilidad solidaria de la matriz del grupo, OHLA, para recuperar la totalidad de los fondos reconocidos por la justicia arbitral.