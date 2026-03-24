Definitivo: Gobierno de Kast retira el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

"La dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”, explicaron desde La Moneda.

El Gobierno de Chile informó oficialmente que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la exPresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas (ONU), hecha en conjunto con Brasil y México”

En una decisión que se conoce luego de un encuentro sostenido el viernes pasado en La Moneda entre Kast y Bachelet, se explicó desde la Cancillería que “hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

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Asimismo, en el comunicado se señaló que “junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”.

Respecto a los pasos a futuro, la comunicación precisa que “con todo, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”.

La postulación de Bachelet había sido patrocinada por el Gobierno de Gabriel Boric en conjunto con los mandatarios de Brasil, Lula da Silva; y de México, Claudia Sheinbaum.