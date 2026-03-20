Kast y Bachelet se reúnen en La Moneda, mientras se mantiene en suspenso apoyo del Gobierno a su candidatura a la ONU
En su calidad de Presidente electo, Kast señaló que tomaría una decisión una vez que asumiera la jefatura de Estado.
Noticias destacadas
La tarde de este viernes llegó sorpresivamente hasta La Moneda la exPresidenta, Michelle Bachelet, para reunirse con el actual mandatario, José Antonio Kast. El encuentro recordó el hecho de que está pendiente la definición de la administración entrante respecto a apoyar la candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas de la exjefa de Estado.
Bachelet arribó al palacio de Gobierno a las 15:00 horas por los estacionamientos subterráneos. Desde Presidencia informaron escuetamente que, “en estos momentos, se encuentran reunidos el Presidente José Antonio Kast con la exPresidenta Michelle Bachelet”, asegurando que “no habrá declaraciones” una vez finalizada la reunión.
La candidatura de Bachelet a la ONU fue presentada oficialmente por el exmandatario Gabriel Boric junto a sus pares de Brasil y de México. Entonces, Kast indicó que después de analizar los antecedentes y fundamentos de la postulación tomaría una decisión luego del 11 de marzo, cuando asumiera el cargo.
Bachelet fue invitada a la ceremonia de cambio de mando en el Congreso, pero se excusó, y por esos días viajó a Nueva York.
En fuentes de Gobierno señalan que hoy no existirá una decisión oficial y que la conversación entre Kast y Bachelet es la primera de un par de encuentros para abordar la definición sobre la secretaría general de la ONU, a la cual también postulan otros países como Argentina, Costa Rica y Senegal.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
SalfaCorp formaliza ingreso al negocio de multifamily: levanta fondo junto Ameris para invertir en el sector
El vehículo contempla una inversión total de US$ 86 millones, mientras que el portafolio representará cerca de 1.000 departamentos, con sus respectivos permisos de edificación y emplazados en zonas urbanas.
Industria inmobiliaria hace un llamado “urgente a la prudencia” tras caída en ventas por anuncio de suspensión del IVA
Ingevec reporta una baja de entre 30% y 40% en la comercialización. Explican que la especulación por una eventual disminución en los precios ha frenado las decisiones de compra.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete