Kast y Bachelet se reúnen en La Moneda, mientras se mantiene en suspenso apoyo del Gobierno a su candidatura a la ONU

En su calidad de Presidente electo, Kast señaló que tomaría una decisión una vez que asumiera la jefatura de Estado.

La tarde de este viernes llegó sorpresivamente hasta La Moneda la exPresidenta, Michelle Bachelet, para reunirse con el actual mandatario, José Antonio Kast. El encuentro recordó el hecho de que está pendiente la definición de la administración entrante respecto a apoyar la candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas de la exjefa de Estado.

Bachelet arribó al palacio de Gobierno a las 15:00 horas por los estacionamientos subterráneos. Desde Presidencia informaron escuetamente que, “en estos momentos, se encuentran reunidos el Presidente José Antonio Kast con la exPresidenta Michelle Bachelet”, asegurando que “no habrá declaraciones” una vez finalizada la reunión.

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La candidatura de Bachelet a la ONU fue presentada oficialmente por el exmandatario Gabriel Boric junto a sus pares de Brasil y de México. Entonces, Kast indicó que después de analizar los antecedentes y fundamentos de la postulación tomaría una decisión luego del 11 de marzo, cuando asumiera el cargo.

Bachelet fue invitada a la ceremonia de cambio de mando en el Congreso, pero se excusó, y por esos días viajó a Nueva York.

En fuentes de Gobierno señalan que hoy no existirá una decisión oficial y que la conversación entre Kast y Bachelet es la primera de un par de encuentros para abordar la definición sobre la secretaría general de la ONU, a la cual también postulan otros países como Argentina, Costa Rica y Senegal.