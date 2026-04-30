Brasileña Braskem nombra a CEO de Petrobras como nueva presidenta del directorio
En una nueva junta, los accionistas de la petroquímica eligieron a Magda Chambriard.
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En una nueva junta, los accionistas de la petroquímica brasileña Braskem eligieron a Magda Chambriard, CEO de la petrolera estatal Petrobras, como nueva presidenta del directorio de la compañía.
La medida se produce después de que el conglomerado Novonor firmara la semana pasada un acuerdo para vender su participación mayoritaria en Braskem al fondo de capital privado Shine I, controlado por la gestora de activos IG4 Capital.
De acuerdo con lo informado en ese entonces, el acuerdo contempló la venta del 50,1% de las acciones con derecho a voto de Braskem y del 34,3% del capital total de la firma.
En esa línea, el contrato establecía que Shine I deberá solicitar el registro de una oferta pública de adquisición (OPA) para comprar hasta la totalidad de las acciones ordinarias y preferentes en circulación de Braskem.
Actualmente, Petrobras posee el 47% del capital con derecho a voto de Braskem y el 36,1% de su capital total.
La petrolera estatal señaló que está evaluando los términos de la operación para definir si ejercerá sus derechos de preferencia para asumir el control o si hará uso de la cláusula de tag along, que le permitiría sumarse a la venta en condiciones similares.
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